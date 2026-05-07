Викрадача дитини випадково звільнили з в'язниці через помилку в документах

У Британії чоловіка, якого ув’язнили за викрадення свого сина в його матері, помилково звільнили з в’язниці через помилку в документах.

Про це пише видання Metro.

57-річний Іфедайо Адейєє, який має британсько-нігерійське громадянство, відбував покарання у Пентонвіллі на півночі Лондона. Його звинуватили у викраденні свого п’ятирічного сина Лоріса.

Хлопчика забрали від матері 27 липня 2024 року, під час його першого нічного візиту до батька, та доставили до Нігерії через Велику Британію.

Іфедайо Адейєє було заарештовано після повернення до Великої Британії та засуджено до шести місяців тюремного ув’язнення за те, що він не повернув Лоріса його матері.

21 квітня Адейє був ув’язнений ще на 12 місяців, але наступного дня його помилково звільнили. Співробітники в’язниці усвідомили свою помилку лише через два дні, 23 квітня.

Мати Лоріса, Клер Н’Джосс, не бачила свого сина з моменту викрадення.

Суддя Гайден попередив, що Адейєє становить «небезпечну загрозу для фізичного та емоційного благополуччя його сина».

Він сказав, що батько був «абсолютно нечесним», і додав: «Утримання Адейє під вартою — це найкраща, можливо, єдина, надія на возз’єднання цього хлопчика з матір’ю».

Речник столичної поліції повідомив, що близько 13:00 24 квітня тюремна служба повідомила поліцію про те, що Адейє помилково звільнили.

У поліції заявили, що офіцери «проводять термінові розслідування, щоб знайти його та повернути під варту».

Речник Міністерства юстиції заявив: «Ми розуміємо, який стрес може спричинити помилкове звільнення жертв та їхніх сімей, і співпрацюємо з поліцією, щоб повернути цю особу».

