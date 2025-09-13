Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Польські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині голови уряду Дональда Туска.

Про це повідомляє RMF24 та поліція Поморського воєводства.

Чоловіка затримали 13 вересня о 6-й ранку в аеропорту Гданська, перед його виїздом до Болгарії.

Як зазначає видання, чоловік не чинив опору.

Журналіст RMF24 дізнався, що затриманий не є новачком для поліції — він має судимості за шахрайство та злочини проти здоров’я та життя.

Затримання підозрюваного

Затриманим виявився громадянин Польщі, 41-річний мешканець міста Сопот. Підозрюваного доставили до відділку поліції.

Окрім того, поліцейські обшукали квартиру затриманого та вилучили докази, які можуть бути корисними в подальшому розслідуванні.

Варто зазначити, що комісар Каріна Камінська надвечір 10 вересня оголосила, що автомобіль був знайдений на території парковки в Гданську, черед декілька годин після повідомлення про його викрадення.

