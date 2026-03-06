Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ

Прапор Угорщини

Гучний інцидент із затриманням українських інкасаторів на території Угорщини отримав продовження. За словами журналіста, серед затриманих громадян нібито перебуває колишній високопосадовець Служби безпеки України.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналіста, разом із працівниками інкасаторської служби, які супроводжували великі суми готівки та золото, угорські правоохоронці нібито затримали ексгенерала СБУ Геннадія К.

Глагола стверджує, що він відомий як колишній керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом.

«Як мені стало відомо з власних джерел, серед інкасаторів, яких угорські силовики затримали у Будапешті разом із броньованими автомобілями та великими сумами грошей і золота, є колишній генерал Служби безпеки України. Йдеться про Геннадія К. — генерал-майора СБУ та колишнього керівника Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ», — зазначив журналіст.

До слова, інформація про присутність високопоставленого силовика-пенсіонера фігурувала в іноземних джерелах і раніше. Журналіст стверджує, що в повідомленнях угорських органів, де згадувався колишній генерал української спецслужби на пенсії, йшлося саме про Геннадія К.

«Геннадій К. — кадровий офіцер спецслужб. Він обіймав керівні посади в Антитерористичному центрі при СБУ, а також був пов’язаний із підрозділом Альфа», — підкреслив Глагола.

Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Викрадення українців в Угорщині — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада, 5 березня, в Будапешті затримала сімох громадян України, які виконували службове перевезення коштів між Австрією та Україною.

За його словами, йдеться про співробітників державного «Ощадбанку», які здійснювали регулярний рейс на двох інкасаторських автомобілях і перевозили гроші та інші цінності між державними банками.

Сибіга наголосив, що українських громадян утримують без пояснення причин, а інформації про їхній стан здоров’я чи можливість зв’язку з рідними або українськими дипломатами наразі немає.

Міністр різко розкритикував дії угорської влади, заявивши, що вони мають ознаки державного тиску, та повідомив, що Україна направила офіційну ноту протесту з вимогою негайно звільнити затриманих. За його словами, Київ також планує звернутися до Європейського Союзу з проханням дати оцінку діям Будапешта.

Також, речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі Х заявив, що громадян України затримали у зв’язку з «перевезенням через Угорщину великих партій готівки та золота».

Угорський чиновник практично виставив представників українського банку «мафією». Він стверджує, що нібито «операцію курував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом».