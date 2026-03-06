Викрадення співробітників Ощадбанку в Будапешті: Угорщина досі не допускає консулів до українців

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

Попри публічні заяви, Угорщина не здійснила жодних реальних кроків для звільнення сімох громадян України, які були безпідставно затримані в Будапешті. Також угорська сторона досі відмовляє українським консулам у доступі до затриманих інкасаторів.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

«Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила», — наголосив речник.

За його інформацією, українські дипломати продовжують наполягати на негайному звільненні співробітників державного банку. Посол України та консули вже понад півтори години перебувають безпосередньо біля будівлі, де утримують українців, і вимагають доступу до них.

Викрадення мільйонів та звинувачення Будапешта

Раніше стало відомо, що Угорщина захопила інкасаторів Ощадбанку, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між Райффайзен Банк Австрія та Ощадбанком України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників.

Своєю чергою, Угорщина звинувачує українців у відмиванні грошей. Угорська податкова та митна служба стверджує, що нібито тільки цього року через їхню територію до України перевезли понад 900 мільйонів доларів та 146 кілограмів золота. Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що сімох затриманих громадян України, серед яких нібито є колишній генерал СБУ, планують депортувати.

Водночас Нацполіція України вже відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення людей та звернулася до Європолу.