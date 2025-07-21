Викрадену "Мадонну з немовлям" повертають в Італію — через 50 років після крадіжки

Мадонна з дитям / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Картина XVI століття “Мадонна з немовлям”, яку викрали з музею в Беллуно ще 1973 року, повернеться до Італії. Полотно з’явилося в приватній колекції у британському Норфолку і протягом десятиліть вважалося однією з найрозшукуваніших робіт у базах Інтерполу та італійських карабінерів.

Про це повідомляє The Guardian.

Упродовж багатьох років власниця твору Барбара де Досса відмовлялася його передати, посилаючись на те, що картина належала її покійному чоловікові — барону де Дожі, який придбав її невдовзі після крадіжки. Сам твір належить пензлю італійського художника Антоніо Соларіо, відомого як Ло Дзінгаро. У Беллуно полотно придбали ще в 1872 році.

Реклама

Уперше картина знову з’явилася на горизонті у 2017 році, коли її намагалися продати через регіональний аукціон. Її впізнав фахівець, пов’язаний із музеєм Беллуно. Через затримки, пов’язані з пандемією COVID-19, процес повернення розтягнувся до 2020 року, а переговори тривали ще кілька років.

Адвокат Крістофер Марінелло, який спеціалізується на пошуку викраденого мистецтва, протягом тривалого часу переконував де Доссу добровільно передати роботу музею. Він вів перемовини pro bono — зокрема й тому, що сам має родинні корені в регіоні Венето.

Крістофер Марінелло, провідний спеціаліст з питань мистецтва. / © The Guardian

Де Досса посилалася на британський закон про позовну давність 1980 року, який допускає збереження власності за особою, яка придбала річ добросовісно і володіла нею понад шість років. Проте юрист наполягав, що цей аргумент не діє в умовах, коли предмет офіційно числиться викраденим і не може бути легально проданий або вивезений.

У підсумку власниця погодилася передати полотно без умов. Логістичні витрати взяла на себе компанія Arte Generali, яка спеціалізується на страхуванні мистецьких об’єктів.

Реклама

Мер Беллуно Оскар Де Пеллегрін заявив, що повернення картини означає для міста “повернення частини його історії”. У музеї сподіваються також знайти інші викрадені картини, серед яких — “Мадонна з немовлям” художника Плачідо Фабріса.

Юрист Марінелло закликає всіх, хто може впізнати інші викрадені полотна в колекціях, повідомляти його організацію Art Recovery International.