Викрадений літак летів до АЕС: для відвернення загрози підняли винищувачі

Винищувач Gripen / © Facebook міністра оборони Угорщини Ромулуса Русіна-Сенді

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В Угорщині чоловік викрав легкомоторний літак і попрямував у бік міста Пакш, де розташована атомна електростанція. Повітряне судно перехопили угорські винищувачі JAS 39 Gripen, після чого пілот здійснив аварійну посадку.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді на своїй сторінці у Facebook.

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За словами міністра, інцидент стався вранці 29 серпня. Чоловік незаконно заволодів легкомоторним літаком, який перебував на стоянці в місті Калоча, після чого злетів і взяв курс на Пакш.

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Радари Збройних сил Угорщини швидко виявили повітряне судно, після чого на перехоплення підняли чергову пару винищувачів.

За кілька хвилин легкомоторний літак здійснив аварійну посадку поблизу селища Герєн.

Винищувачі Gripen виявили пошкоджене повітряне судно та залишалися в районі події, доки на місце не прибули рятувальний гелікоптер і наземні служби.

Поліція та відповідні відомства також розпочали огляд місця події та розслідування обставин інциденту.

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Додаткові подробиці повідомляє угорське видання hvg.hu. За його інформацією, з аеродрому в Калочі викрали літак Cessna-172.

Пілот, як припускає видання, перебував у дезорієнтованому стані, ймовірно через алкогольне сп’яніння. Після викрадення літака він почав виконувати ризиковані маневри саме в районі Пакшської атомної електростанції.

Як зазначає hvg.hu, винищувачі Gripen підняли за тривогою не лише через викрадення літака, а й через порушення закритого повітряного простору над Пакшем. У радіусі трьох кілометрів від Пакшської АЕС заборонені польоти на висоті до 6000 метрів.

Під час вимушеної посадки Cessna-172 сіла в соняшниковому полі. У літака зламалося шасі, після чого він залишився лежати, дещо завалившись на крило.

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Міністр оборони Угорщини наголосив, що цей інцидент продемонстрував готовність угорських військових оперативно реагувати на потенційні загрози в повітряному просторі країни.

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, перед футбольним матчем у Кейптауні два пасажирські літаки пролетіли дуже низько над стадіоном, заповненим десятками тисяч глядачів.

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