Викрито схему постачання заборонених вантажів з Німеччини до РФ

Журналісти викрили підпільну логістичну мережу, яка дозволяє доставляти німецькі товари до Росії всупереч санкціям ЄС. Щомісяця через канал транспортують сотні тонн вантажів, використовуючи компанії та колишніх менеджерів «Пошти Росії».

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання BILD.

Ключовим елементом системи є логістична компанія, створена наприкінці 2022 року. Офіційно вона зареєстрована лише за поштовою адресою в Кені, але фактичні операції відбуваються на складі поруч з аеропортом Берлін-Бранденбург.

Звідти вантажі прямують до Росії транзитом через Польщу та Білорусь. На об’єкті регулярно помічали автомобіль Дмитра В., колишнього очільника RusPost GmbH, який фактично керує цією мережею.

Для перевірки каналу журналісти оформили п’ять посилок із несправними електронними компонентами, що підпадають під санкції, але задекларували їх як звичайні товари.

Вага кожної посилки сягала 2 кг, а доставка обійшлася у 26 євро. Усі відправлення пройшли митний контроль і були доставлені до Москви без перешкод.

Під час експерименту використовували документацію пошти Узбекистану, яка не має офіційного дозволу на роботу в Німеччині. Німецькі органи влади вже почали перевірку щодо можливих порушень закону.

Представники логістичної компанії у відповідь заявили, що їхня система моніторингу робить порушення санкцій «практично неможливим», однак не можуть повністю контролювати недостовірну інформацію про вміст пакунків, яку надають клієнти.

