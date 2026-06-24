Викинула паспорт України у смітник: блогерка з Польщі потрапила у гучний скандал через Зеленського

Блогерка / © Фото з відкритих джерел

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У Мережі розгорівся масштабний скандал за участю блогерки, яка проживає в Польщі. Жінка демонстративно викинула в смітник паспорт України після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив українського гаранта Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Свій вчинок блогерка назвала проявом політичної позиції.

Цей допис вона опублікувала на особистій сторінці у Facebook.

Вона заявила, що відчуває сором за дії української влади, яка нібито мала просто вибачитися перед Варшавою та висловити вдячність за допомогу, а не повертати нагороду поштою.

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Яка позиція блогерки

Блогерка, яка називає себе полькою за менталітетом, різко висловилася щодо поведінки керівництва України. Вона підкреслила, що проживає в Польщі вже тривалий час і має право на власну думку.

«Як полька за менталітетом, хоча в мені й тече змішана кров, мені соромно за владу наших сусідів! Так робити не можна. Зважаючи на минуле та допомогу, яку вони отримали й продовжують отримувати, робити такі речі — сором і ганьба! І я нікому не догоджаю! Це думка людини, яка живе тут 10 років, платить податки, і все це йде та йшло з моєї та вашої кишені! Тому я розлютилася і таким чином висловлюю свою думку та свою позицію!», — написала вона.

Після публікації кадрів, де державний документ опиняється у смітнику, на жінку посипався шквал критики від українських користувачів. Читачі наголошували, що під час повномасштабної війни українці віддають життя за цей документ, тому такі дії є публічною наругою.

Реакція на критику та звернення до СБУ

Зіткнувшись із масовим обуренням, блогерка записала відеовідповідь, у якій знову звинуватила українську сторону в невдячності. Вона заявила, що коли Україні була потрібна допомога, всі бігли до Польщі, а тепер через ситуацію з орденом про все забули.

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«Зараз українці мене з’їдять і скажуть, що я догоджаю полякам. Тут йдеться не про підлабузництво, а про повагу до минулого. А він не поважає далеке минуле і не поважає цю нещодавнє. Скільки Польща допомогла, а ти, друже, тепер накоїв лиха — опусти голову, вибачся, поверни той орден, який тобі вручили, і все», — видала вона у відеозверненні.

Проте ганебний вчинок блогерки вже мав реальні наслідки. Жінка поскаржилася, що на неї подали офіційні скарги до Служби безпеки України та інших державних інституцій. Через це її запланована на осінь поїздка до України, найімовірніше, не відбудеться через загрозу заборони в’їзду.

Що говорять у Мережі

Користувачі соцмереж продовжують висловлювати обурення під публікаціями інтернет-діячки, нагадуючи про справжню ціну українського паспорта. Вони зазначають:

«За цей паспорт сьогодні заплачено надто високу ціну: кров’ю, болем, втратами. І коли я бачу його знецінення, мені боляче».

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«Послухай, ментальна полька зі змішаною кровʼю. Тобі потрібно заборонити вʼїзд в Україну назовсім. Люди щодня помирають за цей паспорт».

«Жінко, свою думку висловлюють словами, а те, що ти зробила на відео, — це публічне зневаження державного символу. Цей паспорт був завойований кров’ю, і я сподіваюся, що ти відповіси за свої дії».

Коментар користувачів / © Фото з відкритих джерел

Коментар користувачів / © Фото з відкритих джерел

Коментар користувачів / © Фото з відкритих джерел

Окремі коментатори звернули увагу, що саме український паспорт дав мільйонам біженців можливість отримати тимчасовий захист у країнах ЄС. Крім того, подібні скандали грають на руку кремлівській пропаганді, яка роками намагається штучно розпалити ворожнечу між українським та польським народами.

Скандал між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, цей конфлікт між Польщею та Україною виник через рішення Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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Після рішення Навроцького все ж позбавити Зеленського ордену, Дональд Туск закликав президентів знизити напругу через конфлікт щодо ордену.

Зауважимо, що після чинного президента — три його попередники як знак солідарності повернули Варшаві Ордени Білого Орла: Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.

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