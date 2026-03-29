Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У неділю, 29 березня, поява невідомого дрона спричинила зупинку вильоту президентського літака Air Force One з Міжнародного аеропорту Палм-Біч у Флориді. У той час на борту перебував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив американський консервативний політик Девід Фрімен у своєму акаунті на платформі Х.

За його словами, дрон пролетів небезпечно близько під час зльоту Air Force One.

Його поява спричинила реагування служби безпеки, оскільки на борту перебував президент Дональд Трамп.

Інцидент призвів до негайної зупинки літака та розгортання гелікоптерів для забезпечення безпеки навколишнього повітряного простору.

Журналіст видання Fox News Нік Сортор опублікував відео операції за участю вертольотів.

«В аеропорту було оголошено заборону на посадку, поки вертольоти обшукують район. Моліться за безпеку 47-го щодня», — написав він.

Нагадаємо, в листопаді минулого року винищувач F-16 ВПС США перехопив цивільний літак, що порушив тимчасово обмежений повітряний простір над Палм-Біч у штаті Флорида, де розташована резиденція президента Дональда Трампа.