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Вимагають реакції на удар по Сумах: біля Білого дому відбувся мітинг (фото)
Люди прийшлі до адміністрації президента США, щоб розповісти про російський терор проти мирного населення.
Десятки активістів вийшли до Білого дому у Вашингтоні та влаштували мітинг, щоб привернути увагу до обстрілів України.
Про це інформує Новини.LIVE.
Повідомляється, що мітингарі, серед яких і українці, наголошують, що догоджати Росії — це не шлях до миру.
"Відтак, вони прийшли до Білого дому, щоб розказати про терор РФ, яка вкотре вбиває цивільних", - йдеться у повідомленні.
На плакатах активістів також є написи про сьогоднішній обстріл Сум, внаслідок якого загинули 34 людини та 117 — отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що Німеччина найрішучіше засудила російський ракетний удар по цивільних у центрі Сум і вимагає від Росії припинити терор.
Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.