Вимагають реакції на удар по Сумах: біля Білого дому відбувся мітинг (фото)

Білий дім / © Associated Press

Реклама

Десятки активістів вийшли до Білого дому у Вашингтоні та влаштували мітинг, щоб привернути увагу до обстрілів України.

Про це інформує Новини.LIVE.

Повідомляється, що мітингарі, серед яких і українці, наголошують, що догоджати Росії — це не шлях до миру.

Реклама

"Відтак, вони прийшли до Білого дому, щоб розказати про терор РФ, яка вкотре вбиває цивільних", - йдеться у повідомленні.

На плакатах активістів також є написи про сьогоднішній обстріл Сум, внаслідок якого загинули 34 людини та 117 — отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Німеччина найрішучіше засудила російський ракетний удар по цивільних у центрі Сум і вимагає від Росії припинити терор.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.