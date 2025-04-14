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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вимагають реакції на удар по Сумах: біля Білого дому відбувся мітинг (фото)

Люди прийшлі до адміністрації президента США, щоб розповісти про російський терор проти мирного населення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Десятки активістів вийшли до Білого дому у Вашингтоні та влаштували мітинг, щоб привернути увагу до обстрілів України.

Про це інформує Новини.LIVE.

Повідомляється, що мітингарі, серед яких і українці, наголошують, що догоджати Росії — це не шлях до миру.

"Відтак, вони прийшли до Білого дому, щоб розказати про терор РФ, яка вкотре вбиває цивільних", - йдеться у повідомленні.

На плакатах активістів також є написи про сьогоднішній обстріл Сум, внаслідок якого загинули 34 людини та 117 — отримали поранення.

Мітинг біля Білого дому_3 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Мітинг біля Білого дому_4 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Мітинг біля Білого дому_5 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Мітинг біля Білого дому_6 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Мітинг біля Білого дому_2 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Мітинг біля Білого дому_1 / © Новини.LIVE

© Новини.LIVE

Раніше повідомлялося, що Німеччина найрішучіше засудила російський ракетний удар по цивільних у центрі Сум і вимагає від Росії припинити терор.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.

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