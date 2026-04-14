ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
3 хв

Вимирання людства через ШІ: у США назвали мотив нападу на керівника OpenAI

У Сан-Франциско скоєно напад на CEO OpenAI Сема Альтмана із застосуванням коктейлю Молотова. Підозрюваний заявив, що людство загине через штучний інтелект. Поліція розкрила моторошні деталі справи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
напад на керівника OpenAI / © Associated Press

Минулого тижня у Сан-Франциско було скоєно напад на генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Підозрюваний у справі кинув «коктейль Молотова» до будинку генерального директора OpenAI. Чоловік заявив, що людство вимре через штучний інтелект.

Мотив нападу на Сема Альтмана — ненависть підозрюваного до технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC.

Людство вимре через штучний інтелект: заява підозрюваного в нападі на директора OpenAI

Співробітники поліції вилучили у підозрюваного у замаху на вбивство документ, в якому були детально описані наміри підозрюваного, усі номера та адреси кількох інших керівників, членів ради директорів та інвесторів компанії OpenAI.

У прокуратурі Сан-Франциско підтвердили, що мотивом замаху на вбивство стала саме ненависть чоловіка до ШІ. Через це підозрюваний вирішив вбити керівника компанії Сема Альтмана.

Підозрюваному, Даніелю Морено-Гамі, висунули звинувачення у замаху на вбивство. Також йому пред’явили федеральні звинувачення, в тому числі за спробу пошкодження та знищення майна за допомогою вибухівки та зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї.

Підозрюваний ретельно готувався до втілення задуму. Рішення не було спонтанним.

Морено-Гама пізніше заявив про намір вбити Альтмана і попередив про «неминуче вимирання» людства через штучний інтелект.

Підозрюваний створив власний документ, який мав назву «Ваше останнє попередження». Він заявив, що намагався вбити «жертву-1», якою, ймовірно, є саме Сем Альтман. Також він перерахував інші імена керівників та інвесторів компанії.

У другій частині створеного ним документа, що має назву ​​«Ще кілька слів про наше вимирання, що насувається», він описав можливі ризики, які представляє штучний інтелект для людства. У ньому йшлося про вимирання людей.

Наприкінці документа підозрюваний залишив таку приписку безпосередньо Альтману: «Якщо якимось дивом ви залишитеся живі, то я сприйму це як знак згори, щоб спокутувати свою провину».

Що ще відомо про напад на Сема Альтмана

З перших подробиць справи стало відомо, що випадок трапився у п’ятницю, 10 квітня. Близько 03:37 ранку Морено-Гама кинув у будинок Альтмана запальний пристрій, подібний до коктейля Молотова.

Через пляшку розпочалася пожежа у верхній частині воріт під’їзної доріжки. Після цього підозрюваний у справі втік. На щастя, постраждалих не було.

У матеріалах справи йдеться, що підозрюваний приїхав до штаб-квартири OpenAI близько 5:00 ранку. Там він кинув стілець у скляні двері та почав погрожувати підпалити будівлю та вбити всіх усередині.

На місце прибула поліція, і Морено-Гаму заарештували.

Атаки та самогубства через штучний інтелект

Штучний інтелект може викликати справді згубні мотиви. Нещодавно британський школяр наклав на себе руки після спілкування з мовною моделлю. Хлопцю вдалося обійти безпекові налаштування ChatGPT та отримати детальну інструкцію, як саме все зробити.

Також відомо про випадок, коли чоловік закохався у свою «ШІ-дружину». Через кілька днів він наклав на себе руки, адже мовна модель порадила йому це і запустила зворотний відлік.

Ще одним відомим випадком є те, як чоловік втратив 100 тисяч євро після спілкування з ChatGPT. ІТ-консультант з Амстердама вклав усі свої заощадження у вигаданий штучним інтелектом проєкт.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie