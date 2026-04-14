Вимирання людства через ШІ: у США назвали мотив нападу на керівника OpenAI

напад на керівника OpenAI / © Associated Press

Минулого тижня у Сан-Франциско було скоєно напад на генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Підозрюваний у справі кинув «коктейль Молотова» до будинку генерального директора OpenAI. Чоловік заявив, що людство вимре через штучний інтелект.

Мотив нападу на Сема Альтмана — ненависть підозрюваного до технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC.

Співробітники поліції вилучили у підозрюваного у замаху на вбивство документ, в якому були детально описані наміри підозрюваного, усі номера та адреси кількох інших керівників, членів ради директорів та інвесторів компанії OpenAI.

У прокуратурі Сан-Франциско підтвердили, що мотивом замаху на вбивство стала саме ненависть чоловіка до ШІ. Через це підозрюваний вирішив вбити керівника компанії Сема Альтмана.

Підозрюваному, Даніелю Морено-Гамі, висунули звинувачення у замаху на вбивство. Також йому пред’явили федеральні звинувачення, в тому числі за спробу пошкодження та знищення майна за допомогою вибухівки та зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї.

Підозрюваний ретельно готувався до втілення задуму. Рішення не було спонтанним.

Морено-Гама пізніше заявив про намір вбити Альтмана і попередив про «неминуче вимирання» людства через штучний інтелект.

Підозрюваний створив власний документ, який мав назву «Ваше останнє попередження». Він заявив, що намагався вбити «жертву-1», якою, ймовірно, є саме Сем Альтман. Також він перерахував інші імена керівників та інвесторів компанії.

У другій частині створеного ним документа, що має назву ​​«Ще кілька слів про наше вимирання, що насувається», він описав можливі ризики, які представляє штучний інтелект для людства. У ньому йшлося про вимирання людей.

Наприкінці документа підозрюваний залишив таку приписку безпосередньо Альтману: «Якщо якимось дивом ви залишитеся живі, то я сприйму це як знак згори, щоб спокутувати свою провину».

Що ще відомо про напад на Сема Альтмана

З перших подробиць справи стало відомо, що випадок трапився у п’ятницю, 10 квітня. Близько 03:37 ранку Морено-Гама кинув у будинок Альтмана запальний пристрій, подібний до коктейля Молотова.

Через пляшку розпочалася пожежа у верхній частині воріт під’їзної доріжки. Після цього підозрюваний у справі втік. На щастя, постраждалих не було.

У матеріалах справи йдеться, що підозрюваний приїхав до штаб-квартири OpenAI близько 5:00 ранку. Там він кинув стілець у скляні двері та почав погрожувати підпалити будівлю та вбити всіх усередині.

На місце прибула поліція, і Морено-Гаму заарештували.

Атаки та самогубства через штучний інтелект

Штучний інтелект може викликати справді згубні мотиви. Нещодавно британський школяр наклав на себе руки після спілкування з мовною моделлю. Хлопцю вдалося обійти безпекові налаштування ChatGPT та отримати детальну інструкцію, як саме все зробити.

Також відомо про випадок, коли чоловік закохався у свою «ШІ-дружину». Через кілька днів він наклав на себе руки, адже мовна модель порадила йому це і запустила зворотний відлік.

Ще одним відомим випадком є те, як чоловік втратив 100 тисяч євро після спілкування з ChatGPT. ІТ-консультант з Амстердама вклав усі свої заощадження у вигаданий штучним інтелектом проєкт.