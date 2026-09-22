Винищувач стрімко втратив висоту: у Німеччині моторошна авіакатастрофа із американським F-16

Авіакатастрофа F-16 / © DPA

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На американській авіабазі Шпангдалем у німецькому регіоні Айфель у вівторок, 22 вересня, розбився винищувач F-16. За попередніми даними, пілот встиг катапультуватися. Внаслідок аварії одна людина отримала поранення.

Про це повідомляють Bild та SWR.

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Винищувач впав на території авіабази

Аварія сталася близько 14:10 на території американської авіабази. Попередньо відомо, що літак упав поблизу поля для гольфу в межах периметра безпеки.

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На місце події оперативно прибули пожежники та поліцейські. До ліквідації наслідків аварії залучили значні сили екстрених служб.

Про падіння літака мешканці навколишніх населених пунктів дізналися через велику хмару чорного диму, яку було видно здалеку.

Мер Шпайхера Бірте Томсен розповіла SWR, що бачила, як літак швидко втрачав висоту. Невдовзі після цього над місцем аварії почав підніматися дим, після чого вона викликала екстрені служби.

Пілот катапультувався

За попередніми даними, розбився винищувач F-16 Fighting Falcon ВПС США. Імовірно, він належав 480-й винищувальній ескадрильї 52-го винищувального крила, яка базується на авіабазі Шпангдалем.

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Повідомляється, що пілот встиг катапультуватися. Водночас наразі немає додаткової інформації про його стан.

Спочатку до місця аварії поблизу Шпангдалема направили німецькі екстрені служби. Однак згодом їх відкликали, оскільки стало відомо, що інцидент стався безпосередньо на території американської авіабази.

Причину катастрофи встановлюють

Наразі причина падіння винищувача невідома. Обставини аварії розслідують.

Авіабаза Шпангдалем є однією з ключових військових баз США в Європі. Зокрема, там дислокуються винищувачі F-16.

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