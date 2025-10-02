Винищувач ВПС Нідерландів збив російський "Шахед": з'явився фотодоказ

Російський «Шахед» / © Associated Press

Реклама

Винищувач F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів збив російський безпілотник «Шахед». Про це свідчить залишена військовими позначка на борту літака.

Про це повідомляє Defensie.nl.

В якості доказу, видання оприлюднило фотографію винищувача, на корпусі якого нанесено значок російського ударного безпілотника.

Реклама

Ймовірно, збиття сталося у повітряному просторі Польщі 10 вересня.

Позначка збитого дрона «Шахед» на корпусі F-35 / © defensie.nl

Місія ВПС Ніделандів у Польщі

Винищувачі F-35 перебувають у Польщі з 1 вересня до 1 грудня для захисту території НАТО.

Нідерландські льотчики вже кілька разів брали участь у бойових вильотах, і одного разу застосували зброю для збиття дронів РФ.

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, «безрозсудна агресія Росії дедалі посилюється».

Реклама

«Розмістивши F-35 у Польщі, Нідерланди демонструють, що разом із союзниками наша країна залишається незмінно напоготові, адже східний кордон НАТО — це і наш кордон безпеки», — сказав міністр під час відвідин нідерландського підрозділу F-35.

Брекелманс підкреслив, що Нідерланди рішуче готові захищати східний кордон Альянсу разом зі своїми союзниками.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Польща вперше збивала російські дрони. Майже десять «Шахедів», які РФ запустила по Україні, порушили її повітряний простір. Зокрема, через «незаплановану військову активність» кілька аеропортів припинили роботу. Зокрема, летовище імені Шопена у Варшаві.

Зранку оперативне командування ЗС Польщі поінформувало, що їхня та союзна авіації завершили операцію з відбиття атаки дронів РФ. Зазначається, що всі російські ударні дрони були збиті. Наразі і тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об’єктів.