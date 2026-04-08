Винищувачі НАТО терміново підняли через російську атаку: перші подробиці

Винищувач

Країна-член НАТО Румунія підняла в повітря винищувачі після чергової атаки російських безпілотників поблизу західного кордону України.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Йдеться про удар, який Росія завдала по цивільній та інфраструктурній території України неподалік румунського кордону.

Що сталося

За даними Міноборони Румунії, у прикордонній зоні в районі повіту Тулча зафіксували 17 російських дронів.

У відповідь було піднято два винищувачі F-16, а системи протиповітряної оборони перевели в бойову готовність.

Попри напружену ситуацію, безпілотники не порушили повітряний простір Румунії.

Місцевих жителів попередили про можливу небезпеку — повідомлення про загрозу надійшло близько 3:44 ночі та діяло майже дві години.

Чому це важливо

Інцидент вкотре показує, наскільки близько війна в Україні підходить до кордонів країн НАТО.

Подібні ситуації вже неодноразово виникали в Румунії, Польщі та інших державах східного флангу Альянсу.

Хоча порушення повітряного простору не зафіксовано, кожен такий випадок підвищує ризики ескалації та змушує країни НАТО тримати сили в постійній готовності.

У Румунії заявили, що й надалі відстежуватимуть ситуацію та координуватимуть дії з союзниками. З огляду на активне використання Росією дронів для атак по Україні, країни регіону посилюватимуть патрулювання та заходи швидкого реагування.

Росія "пробиває" кордони НАТО — останні новини

Заяви Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО серйозно занепокоїли європейських союзників. Експерти попереджають: у разі ослаблення трансатлантичної єдності Володимир Путін може використати ситуацію для посилення тиску на Європу — від політичного шантажу до провокування нових конфліктів.

Деякі дипломати також не виключають ризику зближення Вашингтона з Москвою без урахування інтересів європейських країн, що може змінити баланс безпеки на континенті.

На цьому тлі аналітики звертають увагу на країни Балтії, які можуть стати наступною ціллю гібридного тиску. Йдеться не про масштабний наступ, а про обмежені операції чи провокації, покликані перевірити реакцію НАТО та посіяти внутрішні суперечності.

Серед найбільш уразливих точок називають Сувалкський коридор — стратегічний відрізок, який з’єднує Балтію з рештою Європи. Саме такі сценарії, за даними експертів, уже відпрацьовувалися під час російсько-білоруських навчань.