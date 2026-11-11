Винищувачі НАТО екстрено підняли за тривогою: над якими країнами нависла загроза

Винищувачі / © Associated Press

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Через загрозу у повітряному просторі в Латвії оголошували повітряну тривогу, а в сусідній Литві в небо підняли винищувачі НАТО. Сили протиповітряної оборони та підрозділи дронів-перехоплювачів були приведені у повну готовність.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та bb.lv.

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10 листопада близько 23:20 у Лудзенському краї Латвії оголосили попередження помаранчевого рівня — найвищого з двох. Ще приблизно через 20 хв. жовтий рівень небезпеки запровадили в Аугшдаугавському та Краславському краях. Пізніше у Краславському краї його підвищили до помаранчевого.

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У регіоні привели в готовність підрозділи ППО та дронів-перехоплювачів.

За помаранчевого рівня небезпеки жителям рекомендують залишатися у приміщеннях і дотримуватися правила двох стін. Водночас жовтий рівень не передбачає для населення жодних додаткових дій.

Близько 00:20 рівень загрози у всіх трьох краях знизили до жовтого. Ще через 20 хв., о 00:40, тривогу повністю скасували.

Латвійський суспільний мовник LSM повідомив, що невідомий об’єкт залишив повітряний простір країни. Водночас у повідомленні не уточнюється, що саме це був за об’єкт і яке його походження.

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Перед цим повітряну тривогу оголосили також у Литві. Національний центр управління кризовими ситуаціями повідомив про підняття в повітря винищувачів місії НАТО, які здійснюють охорону повітряного простору.

За даними bb.lv, у Литві також розвертали літаки, що прямували на посадку у Вільнюсі.

До слова, у ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії — один із найбільших балтійських портів ворога, який є ключовим для експорту нафти, нафтопродуктів та сировини. На оприлюднених у Мережі відео видно політ дронів та масштабну пожежу на території об’єкта.

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