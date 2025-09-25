Угорські винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків біля Латвії: подробиці / © NATO

Командування Повітряних сил НАТО повідомило про черговий інцидент у небі над Балтійським регіоном: угорські винищувачі перехопили п’ять військових літаків Росії, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.

Про це повідомило командування Повітряних сил НАТО.

Перехоплення відбулося 25 вересня. Два угорські винищувачі Gripen, які базуються на авіабазі Шяуляй у Литві, піднялися в небо для супроводу російської групи. До складу групи входили літаки Су-30, Су-35 та три МіГ-31.

У НАТО підкреслили, що Угорщина цим кроком «продемонструвала відданість Альянсу у справі захисту та безпеки Балтійського регіону й східного флангу».

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків / © NATO

Раніше повідомлялося, російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 та винищувачі Су-35 зафіксували поблизу Аляски. США підняли авіацію на перехоплення.

А 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту.