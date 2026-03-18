Винищувачі НАТО підняли через атаку з боку РФ: перші подробиці

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Румунія зафіксувала російський безпілотник за 20 км від Вилкового на Одещині. Через це з авіабази у Фетешті негайно вилетіла пара винищувачів F-16.

Про це повідомляє Agerpres.

Увечері 17 березня системи моніторингу Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнал дрона поблизу національного повітряного простору на півночі повіту Тулча. Об’єкт виявили приблизно за 20 км на північ від Вилкового.

У зв’язку з цим о 19:17 Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій розіслав повідомлення RO-ALERT, щоб попередити мешканців північної частини повіту Тулча.

Для контролю за ситуацією о 19:22 із 86-ї авіабази у Фетешті підняли в повітря два винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії.

«Системи протиповітряної оборони перебувають у стані готовності та готові до реагування залежно від розвитку ситуації», — повідомили у румунському Міноборони.

Зауважимо, Румунія далеко не вперше запускає винищувачі через російську загрозу. Так, попереднього разу країна НАТО підняла в повітря F-16 через атаку з боку РФ на українське Подунав’я 13 березня. Радари зафіксували цілі в районі Кілія-Веке — Вилкове, через що війська ППО перевели у стан підвищеної готовності. Міноборони Румунії припускало падіння уламків дронів на своїй території.

А вранці 17 березня уламки дрона виявили біля молдовського селища Тудора, за 500 м від кордону з Україною. На місце прибули вибухотехніки, які евакуювали мешканців і підтвердили наявність активного бойового заряду. Сапери провели контрольований підрив знахідки. Походження безпілотника не назвали, проте за опублікованими фото він нагадує російську модифікацію «Шахеда».