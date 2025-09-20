ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1101
Час на прочитання
2 хв

Винищувачі РФ над Естонією: чому країна не могла збити літаки, як Туреччина

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк пояснила, чому Естонія не може діяти, як Туреччина у 2015 році. Головна причина — відсутність власних літаків. Рішення про збиття можуть ухвалювати лише в НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Прапор Естонії

Прапор Естонії / © Associated Press

Естонія не могла збити російські винищувачі, як це зробила Туреччина у 2015 році, бо у неї немає власних літаків.

Про це у коментарі ТСН заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, відповідаючи на запитання, чи було б доцільно вчинити Естонії так само задля захисту повітряного простору. Нагадаємо, що у 2015 році в Туреччині був схожий випадок. Вони попередили пілота, але той проігнорував, і його літак був збитий.

Аннелі Кольк підкреслила, що того дня у небі чергували італійські літаки під егідою НАТО, тож саме Альянс мав ухвалювати рішення. У 2015-му ж Туреччина збила російський винищувач з використанням власного літака.

«Ситуація в Туреччині була трохи іншою. Так, вони тричі попередили росіян, а потім їх збив турецький винищувач, не під командуванням НАТО. А в Естонії в нас немає власних винищувачів — у небі чергували італійські літаки під егідою НАТО. Тож рішення має ухвалювати НАТО. Це трохи інша ситуація. Але звісно, НАТО має відреагувати на це під час консультацій», — пояснила пані посол.

Мапа польоту російських МіГ-31

Мапа польоту російських МіГ-31

Водночас міноборони Естонії опублікувало мапуу польоту російських МіГ-31, на якій добре видно, як ті буцімто «не порушували повітряний простір країни», як раніше заявили у міноборони РФ. Винищувачі провели у повітряному просторі Естонії 12 хвилин, летіли з вимкненими транспондерами і не мали планів польоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie