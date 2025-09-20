- Дата публікації
Винищувачі РФ над Естонією: чому країна не могла збити літаки, як Туреччина
Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк пояснила, чому Естонія не може діяти, як Туреччина у 2015 році. Головна причина — відсутність власних літаків. Рішення про збиття можуть ухвалювати лише в НАТО.
Естонія не могла збити російські винищувачі, як це зробила Туреччина у 2015 році, бо у неї немає власних літаків.
Про це у коментарі ТСН заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, відповідаючи на запитання, чи було б доцільно вчинити Естонії так само задля захисту повітряного простору. Нагадаємо, що у 2015 році в Туреччині був схожий випадок. Вони попередили пілота, але той проігнорував, і його літак був збитий.
Аннелі Кольк підкреслила, що того дня у небі чергували італійські літаки під егідою НАТО, тож саме Альянс мав ухвалювати рішення. У 2015-му ж Туреччина збила російський винищувач з використанням власного літака.
«Ситуація в Туреччині була трохи іншою. Так, вони тричі попередили росіян, а потім їх збив турецький винищувач, не під командуванням НАТО. А в Естонії в нас немає власних винищувачів — у небі чергували італійські літаки під егідою НАТО. Тож рішення має ухвалювати НАТО. Це трохи інша ситуація. Але звісно, НАТО має відреагувати на це під час консультацій», — пояснила пані посол.
Водночас міноборони Естонії опублікувало мапуу польоту російських МіГ-31, на якій добре видно, як ті буцімто «не порушували повітряний простір країни», як раніше заявили у міноборони РФ. Винищувачі провели у повітряному просторі Естонії 12 хвилин, летіли з вимкненими транспондерами і не мали планів польоту.