Винищувачі США взяли у кільце маленький літак над морем: що трапилося (відео)

Винищувач США (ілюстративне фото)

Реклама

Над Аравійським морем американські винищувачі F/A-18 Hornet перехопили малогабаритний одномоторний літак Piper PA-28, який опинився в зоні дії авіаносної ударної групи США під час загострення військового конфлікту в регіоні.

Про це пише CNN.

Що відомо про інцидент у небі

Екіпаж цивільного судна у складі колишнього пілота британської армії Сема Резерфорда та другого пілота Шеннон Вонг здійснював перегін літака з заводу у Флориді до льотної школи в індійському Ахмедабаді. Інцидент стався на тлі початку бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном, через що повітряний простір над Перською затокою та Оманом став зоною активних операцій.

Реклама

Під час польоту на висоті близько 3 000 метрів пілоти почули по радіо попередження від американських військових: «Ви наближаєтеся до військового корабля коаліції в міжнародних водах. Прошу вас встановити зв’язок, ідентифікувати себе».

Невдовзі після цього до Piper PA-28 наблизилися винищувачі, що базувалися на атомному авіаносці USS Abraham Lincoln. Через різницю у швидкостях — «Пайпер» рухався зі швидкістю близько 160 км/год — реактивні літаки були змушені кружляти навколо цивільного судна. Як повідомив Резерфорд, спочатку виникли проблеми зі зв’язком.

«Отже, нас щойно наздогнав F-16», — зауважив Резерфорд у відео в Instagram, пізніше уточнивши, що це був F/A-18.

«Вони нас не чули», — додав він, описуючи перші спроби встановити контакт.

Реклама

Сем Резерфорд і Шеннон у Шотландії після перетину Атлантики. / © соцмережі

Коли зв’язок було налагоджено, американський пілот вимагав змінити курс на 15 градусів на північ або південь, оскільки траєкторія цивільного літака пролягала безпосередньо через місцезнаходження авіаносця.

Резерфорд пояснив військовим свої обмеження: зміна курсу на південь у відкритий океан загрожувала нестачею пального, а відхилення на північ призвело б до порушення повітряного простору Ірану чи Пакистану, на що пілоти не мали дозволів. Процес узгодження маршруту пілот порівняв із «торгом за килим у Марракеші».

«Було абсолютно очевидно, що ми летимо прямо до авіаносця. У нього не було жодних уподобань, ні ліворуч, ні праворуч, але, будь ласка, візьміть один із них», — процитував Резерфорд вимоги військових.

Як вирішилась ситуація

Зрештою сторони дійшли компромісу щодо траєкторії, яка гарантувала безпеку флоту та дозволяла цивільному літаку безпечно дістатися пункту призначення. Винищувачі супроводжували Piper протягом 30 хвилин, доки той не відійшов на безпечну відстань від авіаносця.

Реклама

«Ми були достатньо далеко від авіаносця, щоб вони не відчували потреби нас збивати, і ми були достатньо близько до нашої траєкторії, щоб відчувати, що безпечно туди дістанемося», — зазначив Резерфорд.

Він також додав, що військові «просто стежили за тим, щоб ми раптово не спустилися вниз і не почали агресивніше цілитися в будь-які їхні об’єкти». Після того як літаки відійшли на схід, винищувачі повернулися на базу.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що наразі не має інформації щодо цієї взаємодії. Попри інцидент та напружену ситуацію в регіоні, Сем Резерфорд планує продовжувати польоти цим маршрутом.

