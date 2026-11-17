Японія та Південна Корея підняли винищувачі / © Associated Press

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Через наближення російських бойових бортів до своїх повітряних рубежів Японія та Південна Корея були змушені екстрено підняти за тривогою винищувальну авіацію.

Про це повідомляє Japan Times з посиланням на японське Міністерство оборони та Yonhap з посиланням на Об’єднане командування збройних сил Сеула

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Японія та Південна Корея екстрено піднімали винищувачі в небо через РФ

Японська сторона підозрює, що росіяни таки перетнули державний кордон, натомість південнокорейські військові констатують, що повітряний простір їхньої країни залишився недоторканим.

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Як повідомили у Міноборони Японії, вранці 17 листопада два військові борти, які, за попередніми оцінками, належать збройним силам Росії, зайшли у повітряний простір країни в районі острова Окіносіма.

Для перехоплення Сили повітряної самооборони Японії підняли в небо винищувачі. Екіпажам літаків-порушників передали попередження, а також вжили низку інших заходів реагування, деталі яких військові не розголошують.

Після цього російські винищувачі взяли курс через Цусімську протоку, пройшли ділянку між японським островом Йонагуні та Тайванем і зрештою вийшли в акваторію західної частини Тихого океану.

Паралельно на маневри російської авіації відреагував і Сеул. За даними JCS, протиповітряна оборона Південної Кореї зафіксувала літаки ще на підльоті до кордонів, після чого в повітря підняли винищувачі на випадок будь-яких позаштатних ситуацій. Зрештою російські борти відійшли з цього району, так і не зайшовши в південнокорейський повітряний простір.

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У Japan Times нагадують, що військові літаки РФ систематично курсують у міжнародному повітряному просторі неподалік японських берегів. Журналісти припускають, що нинішній імовірний заліт на територію Японії міг бути цілеспрямованим тестом, аби перевірити, наскільки оперативно реагують японські Сили самооборони.

Японія висловила протест Москві за цей випадок.

«Порушення повітряного простору Японії російськими літаками є не лише серйозним посяганням на суверенітет Японії, а й загрозою для нашої безпеки. Це абсолютно неприйнятно. Ми направили Росії дипломатичними каналами вкрай жорсткий протест і наполегливо зажадали, щоб подібні інциденти не повторювалися», — заявив на пресконференції головний прес-секретар уряду, голова апарату уряду Мінору Кіхара.

Путін провокує конфлікт з Японією

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову загострив територіальну суперечку з Японією довкола Курильських островів, які СРСР захопив 1945 року і через які країни досі не підписали мирний договір.

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Нещодавно Путін уперше за 25 років здійснив показовий візит на архіпелаг, посиливши військові навчання в регіоні та розкритикувавши Токіо за санкції.

Найболючіше це загострення відчуває віддалене японське портове місто Немуро, розташоване за кілька миль від архіпелагу. Містечко десятиліттями залишається головним осередком руху за повернення островів, але водночас критично залежить від торгівлі з Росією та доступу до рибних промислів.

Попри економічну скруту, старші жителі міста, зокрема колишні депортовані з островів, та 75-річний мер Масатосі Ісігакі наполягають на поверненні земель, вбачаючи в них ще й величезний потенціал для рибальства.

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