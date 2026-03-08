Випадки депортації українців: як у Європі змінюють політику щодо біженців

Країни Європи переорієнтовують підтримку українців на працевлаштування

У країнах Європи обговорюють підходи, які можуть сприяти довшому перебуванню українських біженців. Зокрема, дедалі більше уваги приділяють їхньому працевлаштуванню.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю журналістці Юлії Литвиненко.

На запитання Юлії Литвиненко щодо повідомлень про затримання близько 100 українців у Польщі, демографка зазначила, що Європа змінює підхід до українських біженців — із акцентом на працевлаштування.

За словами Лібанової, випадки депортації громадян України з європейських країн справді трапляються, однак їхня кількість є незначною порівняно з мільйонами українців, які перебувають за кордоном через війну.

«Європа думає, як залишити українських біженців у себе», — каже Лібанова.

Водночас, зазначає Лібанова, у Європі поступово змінюється підхід до підтримки українських біженців. Якщо раніше основний акцент робили на соціальній допомозі, то тепер все більше програм спрямовані на інтеграцію людей у ринок праці.

Йдеться про розвиток ініціатив, які допомагають українцям знаходити роботу та адаптуватися до економічного життя країн, де вони тимчасово проживають.

На думку експертки, така політика свідчить про те, що європейські держави розглядають можливість тривалішого перебування українців на своїй території.

Українці в Польщі: що відомо

Нагадаємо, раніше йшлося про українських біженців у Польщі. Вони стали одним із ключових чинників стабільності польського ринку праці.

Як зазначають польські ЗМІ, завдяки присутності українців країні вдалося частково подолати гострий кадровий дефіцит у таких критичних галузях, як медицина, будівництво, сфера послуг та державний сектор.

Також дослідники оприлюднили факти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 540 тисяч чоловіків призовного віку.