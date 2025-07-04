Випав із вікна на Рубльовці: в Москві загадково помер черговий топнафтовик

Андрій Бадалов. Фото: росЗМІ

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У Москві на Рубльовському шосе загинув 62-річний віцепрезидент компанії «Транснефть» Андрій Бадалов. За попередніми даними, він випав з балкона 17 поверху житлового будинку, хоча мешкав на десятому. Подія сталася в елітному районі Рубльовка, де проживають високопосадовці та бізнесмени.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про загибель Бадалова підтвердили у самій компанії. На місці працюють правоохоронці та оперативні служби. За попередньою версією слідства, йдеться про самогубство, однак остаточних висновків ще немає.

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Дочка загиблого Марина Дробачевська, яка працює у концерні «Алмаз-Антей», розповіла в коментарі ВЧК-ОГПУ, що останнім часом її батько був у пригніченому стані, часто приходив додому втомлений і засмучений, але не говорив про наміри покінчити з життям. Вона також згадала, що після смерті дружини у 2018 році Бадалов не замкнувся в собі, підтримував активне спілкування з рідними.

«Я не знаю, як це сталося. Випадково, а може підвели. Записок ніяких він мені не залишив», — зазначила вона.

У компанії «Транснефть» Бадалов відповідав за цифрову трансформацію та інформаційні технології. До цього він працював у НДІ «Восход», який спеціалізується на розробці державних автоматизованих систем.

Смерть Андрія Бадалова стала черговою у низці загадкових смертей топменеджерів російських нафтогазових компаній. Із 2022 року у Росії регулярно фіксують передчасні смерті представників вищої управлінської ланки галузі. Часто це виглядає як падіння з вікна, отруєння чи раптова зупинка серця. Прикметно, що в деяких випадках загинули також члени родин, як це було, наприклад, із топменеджером «Новатека» Сергієм Протосенею.

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Гучною стала смерть керівника транспортного підрозділу «Газпрому» Леоніда Шульмана, якого 30 січня 2022 року знайшли мертвим у ванній його заміського будинку. В жовтні 2024-го з вікна випав колишній віцепрезидент ЮКОСу Михайло Рогачов. Також загадково загинули топменеджери «Лукойлу»: Олександр Суботін (помер під час «шаманського ритуалу»), Равіль Маганов (випав із вікна лікарні), Володимир Некрасов (раптово помер від серцевого нападу), Віталій Робертус (помер навесні 2024 року).

Попри офіційні версії, ці смерті викликають чимало запитань, зокрема у родичів загиблих.