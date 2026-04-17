Армія США залежить від супутникового зв’язку Starlink / © depositphotos.com

Реклама

Військово-морські сили США зіткнулися з серйозними технічними викликами через надмірну залежність від супутникової мережі Starlink.

Як стало відомо з внутрішніх документів Пентагону, що потрапили у розпорядження Reuters, минулого серпня масштабний глобальний збій у мережі компанії SpaceX на годину залишив без зв’язку два десятки автономних бойових катерів під час маневрів біля Каліфорнії.

Ці безпілотники розроблялися як ключовий елемент стратегії стримування Китаю. Проте інцидент показав, що Starlink став “єдиною точкою відмови” для американського флоту. Крім серпневого колапсу, проблеми фіксувалися і в квітні 2025 року: тоді Мережа не витримала навантаження під час одночасного управлінні великою групою морських та повітряних дронів.

Реклама

У звіті з безпеки зазначено: “залежність від Starlink оголила обмеження при навантаженні від кількох транспортних засобів”.

На сьогодні SpaceX Ілона Маска фактично утримує монополію в низькоорбітній комунікації, маючи сузір’я з майже 10 тисяч супутників.

“Якби не було Starlink, уряд США не мав би доступу до глобальної мережі низькоорбітального зв’язку”, – сказав Клейтон Своуп із Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Проте така незамінність викликає дедалі більше занепокоєння у Вашингтоні. Законодавці-демократи неодноразово застерігали Пентагон від надмірної довіри до компанії, очолюваної найбагатшою людиною світу, чия поведінка часто є непередбачуваною. У цьому контексті згадуються випадки раптового вимкнення Starlink для українських військових під час контрнаступу, а також чутки про обмеження зв’язку для американських солдатів на Тайвані.

Реклама

Попри ці ризики, військові аналітики зазначають, що на ринку поки немає гідної альтернативи.

