«Випустили джина з пляшки»: у Польщі знайшли винних у хвилі ненависті до українців

Ксенофобія у Польщі / © ТСН

Реклама

У Польщі зросли випадки насильства щодо українців. Уряд країни звинувачує у розпалі ксенофобії «правих».

Таку заяву зробив речник уряду Польщі Адам Шлапка, яку цитує Європейська правда.

Реклама

Він пояснив, що нібито через атмосферу безкарності, яку створили «праві», уряд не може впоратися зі зростанням агресії проти українців у польських містах.

Реклама

«Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини», — впевнений Шлапка.

Речник уряду звинуватив лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського у тому, що він ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а деякі політики правого крила дедалі частіше використовують риторику, близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Гжегожа Брауна.

«Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть», — заявив Шлапка.

Він наголосив, що польський уряд рішуче засуджує прояви ненависті й насильства проти громадян України та протидіятиме їм.

Реклама

Речник уряду також розкритикував президента Кароля Навроцького через те, що той не коментує випадків ксенофобії щодо українців.

«Табір „Об’єднаної правиці“ випустив цього джина з пляшки. І ми бачимо наслідки цього на вулицях. Це просто варварські дії з боку політиків», — підкреслив Шлапка.

Напади на українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, днями у Вроцлаві біля магазину троє чоловіків напали та жорстоко побили українську пару через їхню національність. Чоловіки почали ображати ксенофобськими образами, після чого дівчині порвали вухо й порізали шию, а її хлопцю завдали серйозних травм голови.

Про погрози у свій бік заявив український краєзнавець, дослідник та керівник державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков. Приводом стали дописи про давні українські могили у Польщі.

Реклама

Новини партнерів