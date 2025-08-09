Випустили комарів-"канібалів" та риб-вбивць: як Китай намагається зупинити епідемію

Обробка вулиць / © AP

Реклама

У південній китайській провінції Гуандун зафіксували понад 7 тисяч випадків чикунгуньї — це найбільший спалах хвороби в країні від часу першого підтвердження вірусу у 2008 році. Більшість інфікованих виявили у промисловому місті Фошань, що розташоване за 170 кілометрів від Гонконгу.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Влада пов’язує різке зростання кількості хворих із поєднанням кількох чинників — активними міжнародними подорожами, тривалою спекою та рекордними зливами, які створили ідеальні умови для розмноження комарів.

Реклама

Чикунгунья — це вірусне захворювання, що передається через укуси інфікованих комарів роду Aedes. Воно рідко буває смертельним, однак викликає високу температуру, висип і сильний біль у суглобах, який може тривати місяцями або навіть роками. Назва хвороби походить з діалекту суахілі й означає «нахилятися» — так описують характерну ходу пацієнтів, які страждають від гострого болю.

Щоб зупинити поширення інфекції, влада розпочала масштабну кампанію зі знищення переносників. У водойми випускають комарів-слонів (Toxorhynchites), личинки яких знищують личинок Aedes і навіть практикують так зване «компульсивне вбивство» — убивають інші личинки, не поїдаючи їх. На відміну від звичайних комарів, дорослі комарі-слони не п’ють кров і не переносять вірусів.

Паралельно у водойми Фошаня запустили 5 тисяч риб, що живляться личинками комарів. Таким чином хижаків залучають на різних етапах розвитку комах. Для виявлення потенційних місць розмноження комарів використовують дрони. Місцевим мешканцям наказали прибрати всі ємності зі стоячою водою біля будинків, а за невиконання цих вимог передбачені штрафи до 10 тисяч юанів.

Кампанія супроводжується іншими жорсткими заходами, що нагадують політику «нульового Covid»: солдати та комунальні працівники проводять масове обприскування вулиць і житлових приміщень інсектицидами, інфікованих залишають у лікарнях під москітними сітками, а в деяких випадках фахівці заходять у помешкання без згоди власників.

Реклама

За даними місцевої влади, лише минулого тижня було зафіксовано 3 тисячі нових випадків, але медики припускають, що епідемія вже пройшла пік — 95% пацієнтів виписують протягом семи днів. Водночас експерти ВООЗ попереджають, що через зміну клімату та поширення комара Aedes у нові регіони, спалахи чикунгуньї можуть ставати дедалі частішими, а ризики — глобальними.

Нагадаємо, в китайській провінції Гуандун стрімко зростає кількість заражень вірусом чикунгунь. Хвороба передається через укуси комарів. Спеціального лікування від нього немає.