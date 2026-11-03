Вирішальний день для Трампа: у США розгортається небезпечний для президента сценарій — Bloomberg

Вибори в США / © Associated Press

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У США 3 листопада відбуваються проміжні вибори до Конгресу, які можуть суттєво змінити політичне становище президента Дональда Трампа. Демократична партія має шанс повернути контроль над Палатою представників, а боротьба за Сенат стала значно напруженішою, ніж очікувалося раніше.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Голосування фактично перетворилося на перевірку підтримки Трампа після майже двох років його другого президентського терміну. Виборців дедалі більше турбують висока вартість життя, подорожчання пального після початку війни з Іраном і невизначеність щодо майбутнього американської економіки.

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За даними видання, опитування протягом останніх місяців свідчили про перевагу демократів у боротьбі за Палату представників. Водночас республіканці зіткнулися з несподівано серйозною конкуренцією навіть у традиційно сприятливих для них штатах, зокрема Техасі, Канзасі та Південній Кароліні.

Чим вибори загрожують Трампу

Для отримання більшості в Палаті представників демократам достатньо здобути три додаткові місця, а для контролю над Сенатом — чотири.

Якщо демократи отримають більшість хоча б в одній палаті Конгресу, це суттєво ускладнить реалізацію політики Трампа. Зокрема, вони зможуть посилити парламентський контроль над адміністрацією та ініціювати розслідування діяльності президента і його союзників.

Сам Трамп намагається мобілізувати прихильників, закликаючи їх голосувати за республіканських кандидатів так, ніби він особисто бере участь у виборах.

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«Уявіть, що я у виборчому бюлетені», — заявив президент під час виступу в Айові.

Проте, за даними Bloomberg, низький рейтинг схвалення президента та невдоволення економічною ситуацією створюють додаткові проблеми для республіканців.

Особливо болісним для партії стало зростання цін на пальне внаслідок війни з Іраном. Частина республіканських кандидатів навіть почала дистанціюватися від Трампа у своїх передвиборчих кампаніях.

Мільйони доларів на вибори та ризик судових суперечок

Попри політичні труднощі, Республіканська партія має значну фінансову перевагу.

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Зокрема, мільярдер Ілон Маск пожертвував понад 445 мільйонів доларів протягом цього виборчого циклу, підтримуючи республіканців. Щонайменше 205 мільйонів із цієї суми спрямували на підтримку кандидата до Сенату від Техасу Кена Пакстона.

Водночас вибори можуть супроводжуватися тривалими юридичними суперечками. Уже виникли судові спори щодо виборчих процедур в окремих штатах, а остаточне визначення більшості в Сенаті може затягнутися на кілька тижнів.

Перші виборчі дільниці почнуть закриватися 3 листопада о 18:00 за східним часом США.

Як зазначає Bloomberg, голосування стане одним із найважливіших політичних випробувань для Трампа. Від складу нового Конгресу залежатиме, наскільки вільно президент зможе реалізовувати свою політику протягом решти другого терміну.

Водночас навіть перемога демократів не означатиме автоматичного ухвалення їхніх ініціатив: Трамп збереже право накладати вето на законопроєкти, з якими не погоджується.

Вибори до Конгресу США — останні новини

Нагадаємо, вже сьогодні, 3 листопада, у США пройдуть вибори до Конгресу та вибори губернаторів у частині штатів. Боротьба між республіканцями та демократами стала надзвичайно гострою — із брудними атаками та перерозподілом виборчих округів. У центрі цих політичних маніпуляцій опинилася й Україна.

Також ми писали, що напередодні проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп дедалі більше зосереджується на внутрішніх економічних проблемах. Його прагнення знизити ціни на пальне та домовитися з Росією створює нові ризики для України.

Крім того, напередодні проміжних виборів до Конгресу США підтримка президента Дональда Трампа серед жінок помітно знизилася. Як повідомляє Bild, кожна четверта американка, яка голосувала за нього 2024 року, тепер незадоволена його політикою.

За результатами опитування Reuters/Ipsos від 19 жовтня, демократи випереджають республіканців серед жінок-виборчинь на 18 відсоткових пунктів. На президентських виборах 2024 року цей розрив становив лише 8 пунктів.

За даними Bellwether Research, майже дві третини американок виступають проти запроваджених Трампом мит, а 68% негативно оцінюють будівництво великої бальної зали в Білому домі. Водночас 47% білих жінок, згідно з наведеними даними, віддають перевагу демократам.

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