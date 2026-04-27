Вирішальний фактор перемоги України: історик пояснив, що зламає Росію

Вирішальним чинником у війні Росії проти України може стати не лише ситуація на полі бою, а й внутрішні процеси в самій Росії. Йдеться передусім про економічні наслідки мобілізації.

Американський журналіст і історик Девід Саттер розповів про це «24 Каналу».

За його словами, російська держава вже зараз стикається з серйозними проблемами одразу в кількох сферах: військовій, економічній та суспільній. Водночас ключовою слабкістю залишається дефіцит людських ресурсів — як на фронті, так і в цивільному секторі.

Саттер звернув увагу, що щомісячні втрати російської армії, за оцінками західних військових, сягають десятків тисяч осіб. Це значно перевищує втрати СРСР за весь період війни в Афганістані, що свідчить про масштаб виснаження людського ресурсу.

На його думку, Кремль може бути змушений піти на переговори, якщо постане необхідність нової хвилі мобілізації. Такий крок, переконаний історик, матиме серйозні наслідки всередині країни.

Йдеться не лише про ризики невдоволення у військових чи силових структурах. Значно більшу загрозу становить удар по економіці, яка вже відчуває нестачу працівників. Масове залучення людей до армії лише посилить цю проблему.

Дефіцит людей і втрати на фронті: що підштовхне Росію до поразки

В Росії вже фіксується брак кадрів на підприємствах і в установах. Подальше вилучення працездатного населення для війни може призвести до серйозного спаду економічної активності та проблем із наповненням бюджету.

Саттер підкреслює: якщо мобілізованих доведеться утримувати на рівні контрактників, це створить додаткове фінансове навантаження. Якщо ж їх відправлятимуть на фронт без належної підготовки і забезпечення, втрати лише зростатимуть, що ще більше загострить кадрову кризу.

На його переконання, економічне виснаження Росії може стати таким самим вирішальним фактором для завершення війни, як і можливий провал на фронті.

Історик проводить паралелі з Першою світовою війною, коли Німеччина припинила бойові дії через економічне виснаження. У випадку Росії мобілізація, за його словами, не здатна вирішити наявні проблеми, а лише поглибить їх.

Водночас без масштабного поповнення армії та з урахуванням ефективного використання Україною сучасних технологій, зокрема дронів, Росія поступово втрачатиме наступальний потенціал.

Саттер також зазначає, що ініціатива на фронті дедалі більше переходить до України. У цьому контексті він наголошує на важливості подальшої підтримки Києва з боку Європи та США.

Історик Саттер назвав ключ до поразки Росії у війні проти України

Окремо історик звернув увагу на внутрішньополітичну ситуацію в Росії. За останніми соціологічними даними, рівень підтримки Володимира Путіна демонструє тенденцію до зниження вже кілька тижнів поспіль. Серед причин — економічні труднощі, обмеження в інформаційному просторі та втома суспільства від війни.

Попри можливість переговорного процесу, Саттер сумнівається, що він відбуватиметься у форматі прямих контактів між президентом України та очільником Кремля.

