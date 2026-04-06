Висадили без візка та речей: подружжя зняли з авіарейсу через плач дитини

Авіакомпанія вигнала сім'ю з літака через плач немовляти

У США розгорівся гучний скандал навколо авіакомпанії після того, як молоде подружжя зняли з посадки на авіарейс, бо їхнє немовля плакало.

Про це пише Newsweek.

Дві найдратівливіші речі, які можуть трапитися під час польоту, — це сильна турбулентність і плач немовлят. На жаль, нещодавно одну пару вигнали з рейсу саме через останнє.

Хоча сім’я не мала жодних проблем із проходженням контролю безпеки та виходом на посадку в аеропорту, як тільки їх посадили в літак, то попросили показати посадковий талон і поставили детальні запитання про дитину, такі як її ім’я та дата народження.

Після посадки до них підійшов працівник і сказав, що, на їхню думку, дівчинка хвора, бо помітили, що у неї «висип». Мама наполягала, що в її дитини не було висипу і вона зовсім не хворіла, а просто почервоніла, бо вередувала та плакала. Ще один працівник потім сказав, що у дитини підвищена температура і вона не може летіти.

«Ніхто не підходив до неї. Нікому більше на борту літака не потрібно було вимірювати температуру. Ніхто навіть не підійшов і не виміряв їй температуру», — обурюється матір.

Наступний рейс був лише об 11 ранку наступного дня, і родині з немовлям не запропонували жодної допомоги з проживанням чи транспортом.

Їхній багаж вже був на борту літака, і його не забрали після того, як їх висадили, а це означало, що родина також залишилася без одягу, автокрісла чи коляски для дитини.

Авіакомпанія захистила дії свого персоналу на рейсі.

«Наші екіпажі несуть відповідальність за прийняття рішень у режимі реального часу, які надають пріоритет безпеці та благополуччю всіх пасажирів на борту. Якщо член екіпажу має занепокоєння щодо здатності пасажира подорожувати, особливо якщо це стосується немовляти або потенційних проблем зі здоров’ям, він може призупинити посадку, щоб проконсультуватися з нашим постачальником медичної інформації», — зазначили у пресслужбі.

