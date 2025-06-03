"Висмокче кожен євро, форинт і злотий": Орбан зробив нову заяву про Україну та ЄС

Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, вважає Орбан / © Associated Press

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У прем’єра Угорщини Віктора Орбана з’явилася нова заява щодо розширення Євросоюзу. Він відкрито повідомив, що прагне докласти всіх зусиль, щоб завадити вступу України до ЄС. Свої наміри він пояснив турботою про угорські інтереси.

Про це йшлося у дописі Орбана в соцмережі Facebook.

На думку Орбана, розширення ЄС — благородна ідея, та лише не тоді, коли йдеться про вступ до нього України.

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Для «брюссельської бюрократії» це «вигідна угода в умовах програної війни», зазначив Орбан.

«Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості», — сказав він.

Орбан заявив, що не зможе жити зі своєю совістю, якщо не зупинить процес доєднання України до Євросоюзу.

Прем’єр Угорщини додав, що не зможе «відповісти перед власною совістю, а також перед собою, онуками, країною», якщо Україна доєднається до ЄС.

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Такими висловлюваннями Орбан поділився передусім з угорцями на тлі опитування про їхнє ставлення щодо вступу України до ЄС (VOKS).

«Попри спеку і свята, що наближаються, ми повинні говорити про VOKS. Щогодини кожного дня, щоб якомога більше угорців могли висловити свою думку про те, в якій країні та в якому союзі вони хочуть жити наступні десятиліття», — додав Орбан.

Тим часом в Європарламенті пропонують приборкати прем’єра Угорщини Орбана. Депутати закликали Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини.

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