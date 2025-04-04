Витік данних США: Пентагон почав розслідування щодо використання Пітом Хегсетом програми Signal

Піт Хегсет / © Getty Images

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Генеральний інспектор Міністерства оборони США розпочинає розслідування щодо секретаря Пентагону Піта Хегсета. Йдеться про використання додатку для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для обговорення конфіденційної інформації про військові операції в Ємені.

Про це пише The Gusrdian.

Що відомо про розслідування

Розслідування стало відповіддю на двопартійний запит сенатського комітету збройних сил. З’явилися твердження, що в груповому чаті Signal, в якому брав участь журналіст The Atlantic, були поширені вельми точні і, найімовірніше, секретні розвіддані про авіаудари США, що готуються, в Ємені.

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Слідчі також перевірять дотримання вимог щодо класифікації та зберігання записів, які, мабуть, були порушені через таймер, встановлений на каналі.

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“У службовій записці виконувача обов'язків генерального інспектора Пентагону Стіва Стеббінса йдеться, що розслідування встановить, якою мірою міністр оборони та інші співробітники Міністерства оборони дотримувалися політики та процедур Міністерства оборони щодо використання комерційного додатку для обміну повідомленнями в офіційних цілях”, — пишуть журналісти.

Представник Пентагону відмовився коментувати поточний хід розслідування.

“Якщо це правда, то ці повідомлення порушують питання щодо використання несекретних мереж для обговорення конфіденційної та секретної інформації, а також обміну такою інформацією з тими, хто не має відповідного допуску та має її знати”, — написали сенатори у своєму листі.

The Atlantic опублікував повідомлення, якими Хегсет поділився на Signal, що включали оперативні дані про удари по цілям повстанців-хуситів у Ємені, такі як час запуску винищувачів F-18, час скидання бомб та пуски морських ракет Томагагавк, відправлені до початку операції.

Білий дім і сам Хегсет наполегливо стверджували, що повідомлення були лише "командними оновленнями", що не містять засекречених джерел або методів.

Однак власні правила класифікації Пентагону припускають, що докладні військові плани в чаті Signal зазвичай класифікуються щонайменше на рівні “секретно”, у той час як деякі оновлення в реальному часі могли б піднятися до більш високого рівня секретності інформації.

“Колишній юрист Держдепартаменту Браян Фінукейн, який має великий досвід у контртерористичних операціях, включаючи удари по хуситах, повідомив Guardian, що специфіка інформації про літаки дозволяє припустити, що вона була секретною, і такі попередні оперативні дані були б засекречені”, — йдеться у матеріалі.