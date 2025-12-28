"Виведіть їх надвір": Трамп вигнав журналістів із зустрічі і пообіцяв взамін нагодувати

Президент Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у своєму клубі Mar-a-Lago / © Associated Press

Президент Сполучениш Штатів Дональд Трамп перед початком переговорів з українською делегацією на чолі з Володимиром Зеленським вигнав журналістів зі своєї резиденції на вулицю і пообіцяв натомість нагодувати.

«Я думаю, ви могли б піти на вулицю і перекусити. Хочете поїсти чи будете вважати це як хабар і тому не можете написати чесно? То чи не хочете ви чогось перекусити в цей час? Так чи ні? Ви можете відповісти. Так? Добре. Виведіть їх надвір. Скажіть шеф-кухареві, нехай подасть їм невеликий ланч, гаразд Дякую вам, преса», — звернувся глава Білого дому до присутніх журналістів.

Потім Трамп звернувся до Зеленського і пожартував, що це мало б покращити ставлення журналістів до них, але цього не буде.

Президент Зеленський у цей час мовчки посміхався.

У цей час обидва лідери разом зі своїми командами сиділи за столом переговорів та розпочали закриту частину заходу.

Нагадаємо, Дональд Трамп, зустрічаючи Володимира Зеленського, заявив, що зараз є задатки до угоди, яка буде вигідною для України. Він уточнив, що жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.