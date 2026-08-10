Виверження Етни зупинило авіарейси: хмара вулканічного попелу накрила небо над Сицилією

Етна / © Pixabay

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У понеділок, 10 серпня, авіарейси, що прибувають до аеропорту Катанії на сході Сицилії, тимчасово призупинили через хмару вулканічного попелу від Етни. Обмеження діяли щонайменше до 15:00 за Гринвічем (18:00 за київським часом).

Про це повідомив оператор аеропорту SAC, пише Reuters.

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Що відомо про ситуацію з вулканом

Пасажирам рекомендували перед поїздкою до аеропорту перевірити статус свого рейсу безпосередньо у авіакомпанії. В адміністрації зазначили, що ситуацію постійно контролюють, а подальші рішення ухвалюватимуть залежно від активності вулкана та погодних умов.

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За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), поточна фаза виверження Етни триває з отворів на висоті близько 2750 та 2360 метрів. Вулкан викидає лаву, яка формує нові лавові поля.

Водночас авіаційне попередження INGV щодо вулканічного попелу залишається на найвищому, червоному рівні. Це означає, що виверження становить небезпеку для авіації через наявність попелу в повітрі.

Етна — один із найактивніших вулканів світу. Через його регулярні виверження та викиди попелу роботу аеропорту Катанії, який є одним із найбільш завантажених в Італії, періодично обмежують.

Раніше на Сицилії відбулося нове виверження вулкана Етна, який викинув потужну хмару попелу з кратерів на вершині. Через активність вулкана для авіації запровадили найвищий рівень небезпеки, оскільки попіл може вплинути на повітряне сполучення. Аеропорт Катанії продовжував працювати, однак пасажирів попередили про можливі затримки та скасування рейсів. Влада також посилила заходи безпеки біля вулкана та заборонила наближатися до лавових потоків ближче ніж на 50 метрів.

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