Виверження на Камчатці: вулкан активізувався неподалік бази випробування "Орешніка"

Російський ракетний комплекс «Орешнік» / © ТСН

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Землетрус, що стався 30 липня на Камчатці у Росії, спровокував активність одразу кількох вулканів, зокрема Ключевської сопки — одного з найвищих активних вулканів Євразії. Всього за 30 км від нього розташоване військове містечко Ключі та авіабаза, яка має безпосередній зв’язок із ракетними випробуваннями РФ.

Про це пише NV.

Містечко Ключі межує з полігоном Кура — віддаленою територією, яка виконує роль цілі для міжконтинентальних балістичних ракет (МКБР), що запускаються з інших регіонів Росії на відстань понад 5000 км. Саме там проводяться дослідження та аналіз точності влучань ракет типу РС-26 «Рубіж», яка, за даними британської розвідки, є модифікацією ракети «Орешнік».

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Перше влучання ракети РС-26 у полігон Кура було зафіксоване 2012 року. Над забезпеченням випробувань працюють підрозділи, дислоковані в районі Ключі-20 — зокрема, 43-тя окрема науково-випробувальна станція Міноборони РФ. Її оснащення містить сучасні системи спостереження, РЛС і високоточне вимірювальне обладнання.

США ще від 1970-х років ведуть спостереження за полігоном Кура. Зокрема, на авіабазі Eareckson Air Station на Алясці працює радар Cobra Dane, головним завданням якого є моніторинг запусків та ударів по полігону біля Ключів.

Функціонування військової інфраструктури підтримує також аеродром у Ключах, який активно використовується і 2025 року.

Станом на 3 серпня евакуацію з міста не оголошено. Проте місцева влада застерігає населення бути напоготові у разі загострення ситуації.

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Нагадаємо, 30 липня Росію сколихнув найпотужніший за останні 70 років землетрус. Поштовхи магнітудою 8.8 були сталися у Тихому океані, за 126 км від російського Петропавловська-Камчатського.

Землетрус спровокував цунамі — відповідну загрозу було оголошено для низки країн світу.

2 серпня на Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова, який викинув попіл заввишки у кілька кілометрів.