Виверження вулкана Етна зазнімкували з супутника (яскраві фото)

Вулкан Етна / © Pixabay

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Європейська космічна агенція (ESA) опублікувала унікальні супутникові знімки вулкана Етна, зроблені апаратом Sentinel-2C.

Про це повідомляє Copernicus.

На них зафіксовано потужне виверження, що сталося 2 червня 2025 року. Етна, найвищий активний вулкан Європи, розташований на острові Сицилія, зазвичай проявляє активність кілька разів на рік, але це виверження виділилося особливою силою.

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Стовп попелу й диму, який здійнявся над вершиною вулкана, досяг висоти близько 6500 метрів, створюючи приголомшливе видовище, зафіксоване на фото. Виверження відбулося у південно-східному кратері — одному з найактивніших останніми роками. За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології, виверження супроводжувалося пірокластичним потоком — лавиною з розпечених порід, газу та попелу, яка виникла через обвал матеріалу зі схилів.

Супутникові знімки були зроблені через кілька хвилин після початку виверження. На зображеннях видно густий стовп попелу, який частково схований у пірокумулятивній хмарі, що рухалася на захід углиб Сицилії. Особливо цікаве композитне зображення у несправжніх кольорах, де чітко проглядається інтенсивна теплова сигнатура лавових потоків, що спускаються у долину Валле-дель-Бове.

Хоча виверження спричинило незначні перебої в роботі аеропорту Катанії, наразі загрози для мешканців не зафіксовано. Вчені продовжують пильно стежити за вулканом, щоб оперативно реагувати на зміну ситуації.

Що відомо про вулкан

Вулкан Етна — один з найактивніших у світі, тож його виверження відбуваються досить часто, але зазвичай не спричиняють серйозних руйнувань чи травм. На його схилах налічується від 200 до 400 кратерів, причому приблизно кожні три місяці активізується один із них. Висота вулкана коливається в межах від 3326 до 3350 метрів, змінюючись після кожного виверження.

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Останнє значне виверження трапилося в лютому цього року, коли хмари вулканічного попелу призвели до перенаправлення десятків авіарейсів з аеропорту Катанії до інших міст.

Найсильніше та найруйнівніше виверження в історії Етни сталося 1669 року — тоді лавові потоки й землетруси зруйнували 14 населених пунктів. Через цю катастрофу загинуло близько 20 тисяч людей, а багато хто втратив житло.