Виїзд 18-22-річних: у Німеччині різко побільшало українців, які шукають захисту

Виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 роки

У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають захисту в цій країні після скасування на Батьківщині заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

Про це повідомляє Welt із посиланням на речницю Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.

У Німеччині останніми тижнями зафіксовано суттєве зростання кількості українців, які звертаються по захист.

За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ, скасування заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років призвело до різкого збільшення кількості заяв від цієї категорії — «від приблизно 100 на тиждень до набуття чинності правила до близько 1000 на тиждень нині». Наскільки це «тимчасове явище», наразі «оцінити неможливо».

Загальна кількість громадян України, які прибувають до Німеччини, також стабільно зростає. За даними МВС ФРН, у травні через систему реєстрації Free було розподілено 7961 особу, у серпні — 11 277, а у вересні — вже 18 755.

Українці, які шукають захист у Німеччині, мають інший правовий статус, ніж біженці. Вони отримують дозвіл на проживання відповідно до параграфа 24 Закону про перебування, який надає право на негайний доступ до роботи та соціальних виплат.

До слова, HR-експертка Тетяна Пашкіна попередила про «ефект доміно» після дозволу на виїзд чоловікам 18-22 років. Вона вважає, що з країни виїжджатиме не лише ця категорія, а й старші вікові групи, які мають на це законне право. Зокрема, йдеться про дівчат, матерів та молодших дітей, які виїжджатимуть, аби родина була разом за кордоном. Пашкіна прогнозує, що реальні цифри виїзду до січня 2026 року можуть «дуже здивувати».