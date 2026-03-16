Вийшов у сад і врятувався: новий лідер Ірану дивом пережив ракетний удар

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час масштабного ракетного удару лише завдяки випадковості, тоді як вся його родина загинула. Про це свідчить витік аудіозапису керівника протоколу офісу покійного Алі Хаменеї Мазахера Хоссейні.

Про це пише видання The Telegraph.

Згідно з оприлюдненими даними, балістичні ракети Blue Sparrow влучили в бункер Хаменеї під час святкування Рамадану. Моджтаба Хаменеї за кілька хвилин до вибуху вийшов на подвір’я «перевірити сад». Цей крок врятував йому життя, тоді як його дружина, син та батьки загинули на місці.

«Божа воля полягала в тому, щоб Моджтаба мав вийти на подвір’я, щось зробити, а потім повернутися. Він був надворі та прямував нагору, коли вони влучили в будівлю ракетою. Його дружина, пані Хаддад, загинула миттєво», — розповідає на записі Хоссейні.

За інформацією джерел, удар трьома ракетами мав на меті повне знищення династії Хаменеї. Після атаки нового лідера Ірану таємно евакуювали російським військовим літаком до Москви. Повідомляється, що йому провели операцію в одному з палаців Володимира Путіна. Дані про стан його здоров’я різняться: від легкої травми ноги до ампутації чи навіть коми.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що доля Хаменеї залишається невідомою для світової спільноти.

«Ми не знаємо… чи він мертвий, чи ні. Скажу, що його ніхто не бачив, що незвично. Багато людей кажуть, що він сильно понівечений. Кажуть, що він втратив ногу… Інші кажуть, що він мертвий», — заявив президент США.

Попри те, що Моджтаба Хаменеї досі не з’являвся на публіці та не записував відеозвернень, державні ЗМІ Ірану поширили його письмову заяву з погрозами помсти. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що лідер «почувається добре та повністю контролює ситуацію».

Раніше ми вже писали, 12 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час авіаударів США та Ізраїлю.

Тоді Моджтаба Хаменеї перебував у комі після авіаудару, в той час як влада в Ірані опинилася в стані повного безладу. За інформацією джерел у Тегерані, Моджтаба Хаменеї госпіталізований до Університетської лікарні Сіна. Значна частина медзакладу заблокована та охороняється співробітниками спецслужб.