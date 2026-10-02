Вижила після двох смертельних доз: Кріста Пайк у критичному стані після невдалої страти

Кріста Пайк

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У Теннессі, що у США, 50-річна ув’язнена Кріста Пайк потрапила до лікарні у критичному стані після невдалої страти. Вона вижила навіть після двох смертельних доз пентобарбіталу. Через цей випадок губернатор штату призупинив усі заплановані страти.

Про це пише BBC.

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Що сталося під час спроби страти Крісти Пайк

Крісту Пайк засудили до смертної кари 1996 року за вбивство 19-річної Коллін Слеммер, скоєне разом із її тогочасним хлопцем Тадарілом Шиппом. На момент злочину Пайк було 18 років. Виконання вироку в середу дозволив Верховний суд США після тривалих судових суперечок.

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За словами адвоката засудженої Ренді Спайві, під час страти виникли серйозні технічні проблеми: команда понад годину намагалася встановити крапельницю і використала щонайменше сім голок лише в ліву руку засудженої, одна з яких навіть зігнулася. Після введення другої дози препарату спостерігачі перебували в закритій кімнаті.

«Ніхто не знав, що відбувається за цією завісою. Я й гадки не мав, коли і чи почали допомагати медичні працівники», — зазначив він.

Захисник додав, що через кілька хвилин «стало зрозуміло, що пані Пайк усе ще дихала». Зазначається, що зараз вона перебуває під наглядом лікарів. За його словами, точної інформації про стан здоров’я і прогнози медиків наразі немає, однак засуджена жива. Її захист вимагає пом’якшення вироку.

«Ця страта завдає пані Пайк непотрібних страждань і відбувається з порушенням її права бути страченою без жорсткості та надмірності», — заявив Ренді Спайві.

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Інший адвокат засудженої, Стівен Феррелл, повідомив, що захист шукає додаткові юридичні можливості. Він прагне оцінити ситуацію і дочекатися на одужання Крісти Пайк, щоб врахувати її побажання. Водночас мати загиблої Коллін Слеммер — Мей Мартінес, — яка була свідком спроби страти, назвала все, що відбувалося, суцільним хаосом.

Як відреагували у владі на невдалу страту

Департамент виправних установ штату Теннессі у своїй заяві запевнив, що працівники чітко дотримувалися затвердженого генеральною прокуратурою державного протоколу.

У відомстві наголосили, що використовувана смертельна речовина завжди була ефективною, а самі правила не передбачають жодних інших дій, крім уже виконаних.

Губернатор Теннессі Білл Лі оголосив про незалежну перевірку та тимчасово зупинив виконання смертних вироків у штаті. Він пояснив, що розслідування потрібне для того, щоб жителі штату отримали відповіді на численні запитання, які виникли довкола цієї ситуації. Він запевнив, що перевірка «буде ретельною», але «це займе час».

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Сенаторка-республіканка Марша Блекберн закликала розслідувати інцидент і повернути використання електричного стільця. Натомість її опонентка від Демократичної партії Джеррі Грін виступила проти цього та заявила про намір запровадити мораторій на всі страти в разі обрання губернаторкою.

Зазначається, що це вже другий невдалий випадок у штаті за 2026-й. У травні страту Тоні Каррутерса скасували на рік, оскільки працівники не змогли знайти вену для ін’єкції.

Скільки людей стратили у США

За даними Інформаційного центру з питань смертної кари (DPIC), від 1976 року у США стратили 1683 людини. Жінки становлять приблизно 1% від цієї кількості (18 осіб).

Зазначається, що 2025-го виконано 47 смертних вироків, що є найвищим показником від 2009 року (2024-го було страчено 25 осіб). Найбільшу кількість страт 2025 року здійснила Флорида — 19 осіб (близько 40% від загальної кількості в країні).

Водночас опитування Gallup за 2025-й показало, що підтримка смертної кари серед населення США впала до 52%, водночас 44% опитаних висловилися проти — це найвищий рівень опозиції до цієї практики від 1966 року.

Смертна кара залишається легальною у 27 штатах, а також на федеральному та військовому рівнях. У чотирьох штатах (Каліфорнія, Огайо, Орегон і Пенсильванія) діє мораторій.

Які є методи смертної кари у США

Від 1976 року у США застосовують п’ять методів страти:

Смертельна ін’єкція. Це 89% усіх випадків від 1976 року.

Ураження електричним струмом. Є 163 випадки від 1976 року, лише 19 від 2000-го; дозволено у 9 штатах.

Розстріл. Застосовується у Південній Кароліні від 2025 року та в Айдахо — від липня 2026-го.

Азотний газ. Вперше використали в Алабамі 2024 року, в березні 2025-го — в Луїзіані.

Повішення. Не застосовувалося від 1996 року.

Через відмову фармацевтичних компаній постачати ліки та європейські обмеження на їхній експорт американські штати відмовилися від звичної суміші з трьох препаратів і перейшли на один — пентобарбітал.

Через брак ліків в’язниці змушені купувати їх у приватних рецептурних аптеках. За даними DPIC, дефіцит змушує експериментувати з новими комбінаціями речовин, через що страти стають тривалішими та дорожчими.

Політика щодо смертної кари постійно змінювалася залежно від влади. Адміністрація Джо Байдена запровадила мораторій на більшість федеральних страт, а перед відходом з посади президент помилував 37 із 40 засуджених.

Однак після повернення на посаду в січні 2025 року Дональд Трамп доручив поновити виконання вироків, а у квітні Міністерство юстиції розширило перелік дозволених у федеральних в’язницях методів, додавши розстріл, газ та електрошок.

Водночас етичні питання і технічні проблеми й надалі викликають правозахисні суперечки та судові позови щодо відповідності цих процедур забороні жорстоких покарань у Конституції США.

Смертна кара Крісти Пайк — останні новини

Нагадаємо, Верховний суд штату Теннессі відмовився зупинити страту 50-річної Крісти Пайк — єдиної жінки в камері смертників штату. Смертельну ін’єкцію їй призначили на 30 вересня. У разі виконання вироку вона мала стати першою страченою жінкою у Теннессі за понад 200 років.

Відомо, що злочин стався через ревнощі Пайк до її хлопця Тадаріла Шиппа, якого вона підозрювала у зв’язку з однокласницею Коллін Слеммер. У січні 1995-го Кріста разом із хлопцем і подругою Шадолою Петерсон заманили Слеммер до лісу. Там дівчину щонайменше пів години катували, після чого вбили та вирізали на її тілі окультний символ.

Суд засудив Пайк за вбивство до страти та до 25 років — за змову, її партнеру довічне з можливістю достроково звільнитися, а її подрузі — випробувальний термін за визнання себе винною у співучасті.

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