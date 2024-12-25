"Вообще ж**а, глянь!": ЗСУ вдарили по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ на Курщині

З оприлюднених кадрів можна зробити висновок, що окупантам було вкрай "гаряче".

Українські бійці з РСЗВ HIMARS відпрацювали по пункту керування 810-ї бригади морської піхоти армії РФ у Льгові, що на Курщині. Ракетні удари припали на цукровий завод, ТЕЦ, газопровід та будівлі з особовим складом.

Про це пишуть росЗМІ.

ЗСУ вдарили по пункту керування 810-ї бригади морської піхоти армії РФ на Курщині

На одному з відео, ймовірно, місцевий мешканець показує розвалену п'ятиповерхівку. "Взагалі ж**а, глянь!", – каже він.

Інша жінка додає сумні висновки про те, що залишилося від її будинку.

За даними російських пабліків, ПУ бригади розташовувався у місті, а про його місце дислокації знала "кожна собака".

"Ну і знову є що спитати з ППО...", – пишуть росіяни.

Ба більше, вони знову волають про необхідність "ударів по центрах ухвалення рішень".

Як зазначають у РНБО, противник зазнав серйозних втрат.

"У Льгові на Курщині після удару по ПУ 810 бригади ворог поніс втрати офіцерського складу", – повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше бійці ЗСУ встановили різдвяну ялинку у Курській області. Так, символічне дерево з'явилося у Суджі.

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