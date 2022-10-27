"Взагалі знахабніли": Путін обурився через убивство іранського генерала Сулеймані

За інформацією ЗМІ, саме генерал Сулеймані переконав Путіна у 2015 році вторгнутися до Сирії.

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив США, що влада цієї країни "зовсім знахабніла".

Про це він заявив на традиційному форму "Валдай".

"Зовсім знахабніли просто. Взяли, Сулеймані вбили - іранського генерала. Вбили й сказали – так, ми вбили. Що це таке загалом? Де ми живемо?", – сказав диктатор.

Хто такий генерал Сулеймані?

Іранський генерал Касем Сулеймані з Корпусу вартових Ісламської революції (військової гілки виконавчої влади Ірану, що існує паралельно зі збройними силами. – Ред.) був ліквідований 3 січня 2020 року внаслідок авіаудару ВПС США за наказом тодішнього президента Дональда Трампа.

"Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми спіймали його на гарячому і усунули", – заявляв тоді Трамп

Ця атака стала відповіддю на напад шиїтських збройних угруповань, що підтримуються Іраном, на посольство США в Іраку.

Чому Путін так "побивається" за Сулеймані

За інформацією ЗМі, саме генерал Сулеймані переконав Путіна у 2015 році вторгнутися до Сирії, щоб підтримати режим Ассада. Загалом відомо про 4 візити Касема Сулеймані до Москви: в кінці липня, початку серпня та в грудні 2015 року, а також в середині квітня 2016 року.

За даними "Times of Israel" Сулеймані був організатором і керівником пошуково-рятувальної операції по евакуації російського пілота Су-24, збитого Туреччиною 24 листопада 2015 року на кордоні з Сирією.

Зазначимо, що засідання дискусійного клубу "Валдай" у Росії проводять віж 2004 року, називаючи його "міжнародним". Сьогодні, 27 жовтня, Путін традиційно виступив на Валдаї, звинуватив Захід і Україну, "посумував" за розпадом СРСР, проте хоч нічого не сказав, що застосує ядерну зброю.

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