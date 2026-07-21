"Вжарить" майже до +50: на Європу суне небезпечна спека — які країни накриє

Аномальна спека / © ТСН.ua

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Південний захід Європи найближчими днями опиниться під впливом потужного антициклону, який принесе розпечене повітря із Сахари. В Іспанії температура може піднятися до +47 °C, а синоптики попереджають про надзвичайно високий ризик лісових пожеж.

Про це пише Severe Weather.

Найскладніша ситуація очікується в південних, центральних і східних регіонах Іспанії.

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Уже в середу температура повітря в центральній частині країни сягатиме +42…+44 °C, а в четвер і п’ятницю місцями підніметься до +44…+46 °C. В окремих районах синоптики не виключають і +47 °C, що наблизить показники до національних рекордів.

Додаткове навантаження створять і дуже теплі ночі — температура не опускатиметься нижче +25 °C, через що організму буде складніше відновлюватися після денного перегріву.

Спека охопить й інші країни

Екстремально високі температури прогнозують і в Португалії, де повітря прогріється до +34…+40 °C. Водночас наприкінці тижня в країну почне надходити прохолодніше атлантичне повітря, тому температура знизиться до +28…+33 °C.

У Франції нова хвиля спеки очікується вже у четвер. На півдні країни синоптики прогнозують +37…+39 °C.

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Метеорологи наголошують, що поєднання екстремальної спеки, сухого повітря та сильного вітру значно підвищить ризик виникнення й швидкого поширення лісових пожеж на Піренейському півострові.

Такі погодні умови можуть створити додаткові труднощі для рятувальних служб і становити небезпеку для місцевих жителів та туристів.

За попередніми прогнозами, наприкінці липня зона аномальної спеки може охопити й інші райони Західної та Центральної Європи.

Синоптики закликають стежити за оновленнями прогнозів, адже погодна ситуація може змінюватися, а високі температури становлять серйозну небезпеку для здоров’я, особливо дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

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Аномальна спека в Європі — останні новини

Наприкінці червня Європу накрила одна з найсильніших за всю історію спостережень хвиля спеки, яка побила десятки температурних рекордів та призвела до тисяч смертей.

Лише в Іспанії спека забрала близько 900 життів, а у Франції — понад тисячу.

В Угорщині влада опублікувала список із понад 2 тисячами кондиціонованих центрів охолодження по всій країні. Прем’єр країни Петер Мадяр оголосив про «два найважчі дні спеки». Про екстремальну спеку попередили жителів Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговини.

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