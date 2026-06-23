Вже +44°C у Європі: чи накриє спека Україну і де буде пекельно

Спека в Європі б’є рекорди / © ТСН

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Європу накрила екстремальна спека. У низці країн оголосили найвищі рівні погодної небезпеки, а температура найближчими днями місцями може перевищити +40 °C.

Про це пише ВВС.

Африканське повітря розігріло Європу

Найбільше від аномальної спеки потерпають Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Швейцарія та Люксембург. Синоптики попереджають, що високі температури можуть утримуватися тривалий час через приплив гарячого повітря з півночі Африки.

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У Франції метеорологи назвали ситуацію «поширеною, тривалою та інтенсивною». Через небезпечні погодні умови сотні шкіл тимчасово закрили, а частину учнів відпустили з занять раніше.

За прогнозами, у Парижі температура може піднятися до +41 °C. У деяких регіонах країни оголосили червоний рівень небезпеки — найвищий рівень попередження.

Європейські країни готуються до наслідків спеки

В Іспанії синоптики попередили про температуру до +44 °C. У Країні Басків оголосили найвищий рівень небезпеки, а в окремих містах очікують близько +40 °C.

В Італії після кількох днів спеки понад +35 °C червоний рівень небезпеки запровадили для 12 міст, серед яких Рим, Мілан, Турин, Венеція та Флоренція.

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У Німеччині температура вже сягала +38 °C. Там повідомляли про загибель людей під час купання.

Британська метеослужба також оголосила попередження для Англії та Уельсу — подекуди температура може піднятися до +38 °C.

Через спеку країни змушені обмежувати роботу транспорту. У Франції окремі залізничні лінії скоротили рух, а пасажирам із груп ризику рекомендували уникати поїздок у найспекотніші години.

Чому Європу накрила така пекельна спека

Причиною аномальних температур став потік гарячого повітря із Сахари. Воно затримується над регіоном і не дозволяє прохолоднішим повітряним масам змінити погоду.

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Науковці наголошують: частіші та довші хвилі спеки є одним із проявів глобальної зміни клімату.

За даними французької метеослужби Météo-France, кількість таких періодів у країні значно зросла в останні десятиліття.

Чи прийде така спека до України

В Україні також розпочалося спекотне літо. Температура на вихідних місцями піднімалася до +30 °C. Однак, за прогнозами синоптиків, екстремальна європейська спека найближчим часом до країни не дійде.

Метеорологиня Наталка Діденко пояснила, що через Україну проходить холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі, грози та місцями шквали.

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«Сильна, надмірна спека, яка зараз лютує у більшості країн Західної Європи, не загрожує Україні», — зазначила вона.

За словами синоптикині, найближчими днями температура буде значно помірнішою: на півночі очікується близько +24…+29 °C, а на півдні та південному сході — +27…+32 °C.

«Спека пошириться практично на весь континент, але буквально перед кордонами України зупиниться», — сказала Діденко.

Вона додала, що температури на рівні +30…+32 °C для України є типовими для цього періоду літа, а прогнозів щодо екстремальних значень +35 °C і вище наразі немає.

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Водночас синоптики попереджають: через грози та шквали у південних областях України оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть ускладнити роботу транспорту, комунальних та енергетичних підприємств.

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