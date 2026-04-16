«Вже надто пізно»: Ізраїль дозволив судну з вкраденим українським зерном втекти

Ізраїль проігнорував попередження про «тіньовий флот» РФ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що російське судно з вантажем вкраденого з окупованих територій українського зерна вже відпливло з порту Хайфи.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

За його словами, Саар надіслав текстове повідомлення українському колезі Андрію Сибізі, в якому запевнив, що «вже надто пізно» і корабель вже покинув порт Хайфи, тому його неможливо зупинити.

«Українські чиновники розповідають мені, що вони чітко дали зрозуміти Ізраїлю, що вимагають конфіскації вантажу пшениці», — зазначив журналіст.

Реакція МЗС України

МЗС заявляє, що уважно відстежує ситуацію, пов’язану із заходом судна «ABINSK» до порту Хайфа, Держава Ізраїль, та перевезенням ним вантажу пшениці, що походить з окупованих територій України.

Там наголосили, що завчасно, зокрема 23 березня, інформували Ізраїльсь про судно «ABINSK» та можливе походження вантажу з окупованих територій України, а також наголошували на неприпустимості імпортних операцій із такою продукцією. Були отримані запевнення щодо належного реагування.

В МЗС обурилися, що попри надану інформацію та контакти між сторонами, 12–14 квітня судну було дозволено розвантаження в порту Хайфа.

«Українська сторона розглядає судно „ABINSK“ як таке, що може бути залучене до діяльності „тіньового флоту“, який держава-агресор використовує для незаконного вивезення, транспортування та реалізації викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій та, зрештою, фінансування війни проти України», — зазначили у дипустанові.

МЗС України очікує, що «ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення і задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому».

Дата публікації 11:30, 15.04.26

Нагадаємо, що в Україні офіційно запроваджено кримінальну відповідальність за антисемітизм.