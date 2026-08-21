Вже не за горами: вчений зробив жахливий прогноз про точну дату кінця світу

Кінець світу / © Freepik

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Фізик розробив «рівняння Судного дня», яке передбачає, коли людство дійде кінця. Якщо ви живете на світі так само довго, як і я, то напевно пережили вже чимало подібних пророцтв — від чергового «Кінця світу» минулого вересня до знаменитого календаря майя 2012 року.

Однак на горизонті з’явилася нова дата, і на підготовку у нас майже не залишається часу, пише видання LADbible.

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Зловісний прогноз зробив австрійський науковець Гайнц фон Ферстер ще у 1960-х роках. Він вивів так зване «рівняння Судного дня», за допомогою якого намагався точно визначити момент, коли людство вимре, що позначить кінець світу — або принаймні роль людини в ньому.

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Щоб вирахувати цю дату, фон Ферстер проаналізував 24 оцінки чисельності населення Землі за кілька тисячоліть і виявив, що його зростання постійно прискорювалося. Якщо раніше для подвоєння кількості людей потрібні були століття, то згодом кожен новий стрибок відбувався все швидше.

Науковець стверджував: якщо ця тенденція збережеться, час між подвоєннями скоротиться до нуля, і на Землі стане, м’яко кажучи, затісно.

«Наші правнуки не помруть від голоду, їх просто розчавить», — писав він у своїй праці.

У своїй науковій роботі під промовистою назвою «Судний день: П’ятниця, 13 листопада 2026 року» фон Ферстер зазначив: «Цього дня чисельність людства наблизиться до нескінченності, якщо вона зростатиме так само, як протягом останніх двох тисячоліть».

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На щастя, через понад 60 років після публікації статті експерти з математики та демографії запевняють: теорія не витримує критики. З 1960-х років темпи приросту населення суттєво сповільнилися, тож катастрофічного сценарію не сталося. Хочараз чисельність населення планети сягає 8,2 мільярда осіб, динаміка зростання значно впала.

За даними ООН, пік чисельності (10,3 мільярда) настане приблизно через 60 років — у 2080-х, а до 2100 року показник скоротиться орієнтовно на 700 мільйонів. Якщо у 1960-х населення подвоювалося приблизно кожні 32 роки, то сьогодні для цього потрібно близько 83 років.

А для тих, хто шукає актуальніші наукові дані, дослідники з Японського університету Тохо разом із NASA провели 400 000 комп’ютерних симуляцій. Згідно з їхнім дослідженням «Майбутній термін придатності кисневої атмосфери Землі», планета стане непридатною для життя лише у 1 000 002 021 році, коли це буде зумовлено еволюцією Сонця.

Нагадаємо, дослідники розшифрували точну дату кінця світу. Сліпа болгарська ясновидиця Баба Ванга, якій приписують передбачення Чорнобильської катастрофи та терактів 11 вересня, залишила після себе детальний прогноз майбутнього людства аж до 5078 року. За словами прихильників провидиці, саме в цей час має настати абсолютний кінець світу, якому передуватиме низка неймовірних етапів еволюції та наукових проривів.

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