Вже винна не Україна?: Трамп шокував заявою після розгрому республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Після виборів до Конгресу президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо причин зростання цін на пальне в його країні. Він заявив, що головною причиною є Іран, хоча раніше звинувачував Україну.

Про це очільник Білого дому заявив у ефірі телеканалу Fox News.

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Трамп після виборів все ж визнав, що зростання цін на пальне в його країні спровокувала війна проти Ірану.

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«Насправді у нас найкраща економіка з усіх, які в нас коли-небудь були. Знаєте, у перший термін у мене була найкраща економіка. Але нинішня значно її перевершує. Однак через ціни на бензин люди не так сильно це відчувають, як відчували б без цього. А ціни на бензин були спричинені Іраном«, — висловився президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп звинувачував Україну у зростанні цін на бензин у США через атаки по російських нафтопереробних заводах. Він стверджував, що головною причиною є начебто вибухи на російських заводах та закриття американських НПЗ демократами в «синіх» штатах, а не ситуація в Ормузькій протоці.

Результати виборів у США до Конгресу

Спершу під ранок 4 листопада повідомлялося, що за даними підрахунку голосів на виборах до Палати представників США, де переобирають усіх 435 членів, демократи випереджають республіканців у визначених округах. Зокрема в Індіані демократ Джей Ді Форд переміг чинну конгресвумен-республіканку українського походження Вікторію Спартц. Підрахунок триває, і визначення остаточної більшості може зайняти кілька днів.

Демократична партія США здобула більшість на виборах до Сенату, вперше за 94 роки сенсаційно розгромивши республіканців у їхніх ключових штатах. Завдяки успіхам у Канзасі, Техасі, Південній Кароліні та Айові демократи здобули додатково шість крісел, остаточно гарантувавши собі більшість у Сенаті навіть у разі втрати місць у Мічигані чи Міннесоті.

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