Втиснувся у крісло та міцно тримався за стіл: у Мережі обговорюють неприродну позу Путіна під час зустрічі з Шойгу (відео)

Втиснувся у крісло та міцно тримався за стіл: у Мережі обговорюють неприродну позу Путіна під час зустрічі з Шойгу (відео)

У четвер, 21 квітня, російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своєю "правою рукою", міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Під час цієї зустрічі користувачі Мережі звернули увагу на неприродну позу кремлівського "фюрера".

Про те, що Путін давно хворий на невиліковну хворобу, давно ходять чутки. Це підтвержує кожна його публічна, а їх не так багато, поява. Кожного разу, коли Путін з'являється на публіку, багатьох дивує його зовнішній вигляд.

Про неприродну позу під час сьогоднішньої зустрічі, яка тривала недовго, помітили користувачі Мережі та почали жваво обгорорювати.

На опублікованих кадрах видно, як "фюрер" РФ втиснувся у крісло, а руками міцно вхопився за стіл та не відпускав його протягом усієї зустрічі. Дивує також його вираз обличчя та нервова манера поведінки. Під час перемовин він постійно постукує ногами, а сам вираз обличчя - розгублений. Також неозброєним оком видно, як Путін значно постарішав за декілька тижнів.

На дивну позу Путіна уже іронічно відреагували у соціальних мереж та почали з'являтися різні фотожаби. Так, користувачі жартують, що Путін під час зустрічі хотів відібрати стіл у Шойгу, вже так міцно вчепився у нього.

путін намагається відібрати стіл у шойгу. pic.twitter.com/JOb0HIKxap — Ім'я і національність (@Ukrostap) April 21, 2022

Путін не хворий, він просто хвилюється, бо ніколи Шойгу так близько не бачив. pic.twitter.com/EHmeWitBdF — Petro Fomin (@PedroFominguez) April 21, 2022

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