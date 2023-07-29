Вже була засуджена: росіянка знімала лесбійське порно зі своєю 3-місячною донькою

У Росії 18-річна дівчина регулярно знімала лесбійське порно зі своєю донькою, якій лише 3 місяці. Ролики потрапили у мережу, тепер "матері" загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Що відомо

Інцидент, який вражає своєю трешовістю, стався у місті Нова Ляля Свердловської області. Зазначається, що дівчина на ім'я Катерина навчалася у вечірній школі, але до 18 років вже встигла народити доньку. Тоді, коли почався цей жах, дитинці, якій дуже не пощастило з матір'ю, було лише три місяці. Неврівноважена дівчина почала займатися з дочкою лесбійством і знімала все це на камеру.

"Усього було знято 16 епізодів. На цьому Катя не зупинилася: все, що знімала, вона виклала в Інтернет", – пише канал.

Щобільше, в 15 років Катерину засудили після заподіяння легкої шкоди здоров'ю, а у 16 – за крадіжку. Станом на зараз проти неї порушено кримінальну справу за фактом виготовлення порнографії з неповнолітньою. Так званій "мамі" загрожує до 10 років в'язниці.

Читайте також: