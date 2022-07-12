Вже цієї осені населення планети досягне восьми мільярдів - ООН

Восени населення Землі вперше в історії сягне 8 мільярдів осіб й продовжить зростати, хоч і повільніше, ніж раніше.

Прогнозується, що 15 листопада чисельність населення світу досягне 8 мільярдів, а Індія, за прогнозами, випередить Китай як найбільш густонаселена країна в 2023 році.

Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй, пише Сіньхуа.

"Це нагадування про нашу спільну відповідальність піклуватися про нашу планету та момент для роздумів про те, де ми все ще не виконуємо своїх зобов’язань один перед одним", - сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Темпи зростання є найповільнішими від 1950 року, впавши нижче 1% у 2020 році, згідно з World Population Prospects 2022.

Населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярда у 2030 році та 9,7 мільярда у 2050 році та досягти піку приблизно в 10,4 мільярда у 2080-х роках, а країни Африки на південь від Сахари, як очікується, сприятимуть більш ніж половині приросту до 2050 року, йдеться у звіті.

Більше половини прогнозованого збільшення до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Об’єднаній Республіці Танзанія.

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У звіті також зазначається, що народжуваність у багатьох країнах помітно впала в останні десятиліття. Через стабільно низький рівень народжуваності та, в деяких випадках, високі темпи еміграції, населення 61 країни або регіону, за прогнозами, скоротиться на 1% або більше між 2022 і 2050 роками.

Згідно з прогнозами, частка світового населення у віці 65 років і старше зросте від 10% у 2022 році до 16% у 2050 році.

Прогнозується, що середня глобальна тривалість життя становитиме близько 77,2 років у 2050 році з подальшим скороченням смертності.

Однак у 2021 році глобальна очікувана тривалість життя при народженні впала до 71 року, здебільшого через пандемію COVID-19, а очікувана тривалість життя в найменш розвинених країнах відставала від середньосвітового показника на 7 років.

Нагадаємо, через голод, викликаний війною в Україні, Європа чекає на багатотисячну хвилю біженців з Африки.

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