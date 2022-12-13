Вже другий російський військовий супутник раптом згорів у космосі

Російський супутник 10 грудня зійшов з орбіти і згорів у атмосфері. Він, ймовірно, мав збирати артилерійські дані для окупантів.

За останні пів року в атмосфері згорів вже другий російський супутник "Космос-2560". Він не пропрацював навіть двох місяців.

Про це повідомив астронавт Джонатан Макдавелл у своєму твітері.

За його словами, військовий супутник "Космос-2560" 10 грудня зійшов з орбіти і згорів у атмосфері.

"Російські військові запустили в космос супутник "Космос-2560" у жовтні, і він уже повернувся в атмосферу Землі 10 грудня о 04.54 (за київським часом – ред.) над Гуамом", – написав Макдавелл.

Він навів графік на якому показав "від'ємний ріст" у роботі російського супутника. Наразі невідомо, над чим саме мав працювати ворожий космічний апарат. За непідтвердженою інформацією, супутник повинен був збирати оптичні (артилерійські) дані.

The Russian military sat Kosmos-2560, launched in October, reentered on Dec 10 at 0154 UTC over Guam. Like the previous satellite it the series, it performed no orbit raising burns. pic.twitter.com/ukxSU3PIco — Jonathan McDowell (@planet4589) December 11, 2022

Водночас ГУР Міноборони України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських військ на тимчасово окупованих територіях, у самій РФ та на територіях її союзників. За допомогою супутника, на який зібрали кошти всі українці, розвідникам вдалося виявити близько 2600 одиниць ворожої військової техніки.

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