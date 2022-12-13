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Вже другий російський військовий супутник раптом згорів у космосі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Вже другий російський військовий супутник раптом згорів у космосі

Ілюстрітивне фото

Російський супутник 10 грудня зійшов з орбіти і згорів у атмосфері. Він, ймовірно, мав збирати артилерійські дані для окупантів.

За останні пів року в атмосфері згорів вже другий російський супутник "Космос-2560". Він не пропрацював навіть двох місяців.

Про це повідомив астронавт Джонатан Макдавелл у своєму твітері.

За його словами, військовий супутник "Космос-2560" 10 грудня зійшов з орбіти і згорів у атмосфері.

"Російські військові запустили в космос супутник "Космос-2560" у жовтні, і він уже повернувся в атмосферу Землі 10 грудня о 04.54 (за київським часом – ред.) над Гуамом", – написав Макдавелл.

Він навів графік на якому показав "від'ємний ріст" у роботі російського супутника. Наразі невідомо, над чим саме мав працювати ворожий космічний апарат. За непідтвердженою інформацією, супутник повинен був збирати оптичні (артилерійські) дані.

Водночас ГУР Міноборони України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських військ на тимчасово окупованих територіях, у самій РФ та на територіях її союзників. За допомогою супутника, на який зібрали кошти всі українці, розвідникам вдалося виявити близько 2600 одиниць ворожої військової техніки.

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Дата публікації
Перегляди
2535
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