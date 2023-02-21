Вже після війни: генсек НАТО виступив за довгострокові заходи щодо безпеки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають втілити довгострокові гарантії безпеки для України, однак вже після закінчення війни.

Про це Столтенберг повідомив на пресконференції в Брюсселі 21 лютого.

Він звернув увагу на схему російської агресії, яка спостерігалася протягом багатьох років: Грузія – 2008 рік, Крим і Донбас – 2014 рік, повномасштабне вторгнення до України 2022 року.

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"Ми повинні чітко зрозуміти, що майбутнє України – в євроатлантичній родині. Після закінчення війни ми повинні втілити довгострокові заходи щодо безпеки України", – наголосив генсек НАТО.

Він також заявив про необхідність забезпечити, аби Росія не продовжила руйнувати європейську безпеку, а також – що треба "розірвати коло російської агресії".

"Тому НАТО підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно. І ми продовжимо тісну співпрацю з ЄС для цього", – запевнив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував зустріч лідерів країн східного флангу НАТО найближчим часом, де можуть бутиухвалені важливі рішення щодо підтримки держави.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нещодавно повідомив про сподівання України отримати запрошення до НАТО на вільнюському саміті Альянсу, що відбудеться в липні 2023 року.

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