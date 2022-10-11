Вже помітили рух техніки: у Білорусі розпочалася комплексна перевірка Збройних сил

Перевірка Збройних сил Білорусі проводиться за дорученням Олександра Лукашенка.

Про це повідомило міністерство оборони РБ.

Повідомляється, що перевірка має "комплексний характер" і охоплює "найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення".

Зазначається, що під час перевірки військові частини та підрозділи нібито відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

"Від 11 жовтня Держсекретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення президента проводить перевірку Збройних cил Білорусі. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні, 11 жовтня, вранці вже з'явилася інформація про пересування військової техніки у Бресті. Проте голова міськвиконкому стверджував про нібито плановий характер навчальних заходів дислокованої у місті бригади.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що хоча режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Путіна та РФ, надає плацдарми для завдавання ударів по території України та зброю, але загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає.

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ймовірність втягування військ Білорусі у пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача. Утім, якщо білоруси наважаться на це, це буде крахом Лукашенка.

"І от Суровікін вже керує ЗС РБ, а сам Лукашенко буде лише виконувати команди Суровікіна, які ресурси треба, скільки людей треба і що треба підвезти", - повідомив експерт.

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